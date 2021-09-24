Kia Soul теперь дороже на 10 000 рублей — журнал За рулем

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Kia Soul теперь дороже на 10 000 рублей

Новый модельный год «утяжелил» ценник во всех комплектациях. Теперь база предлагается за 1 249 900 рублей.

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Российское представительство бренда Kia обновило прайсы для городского кроссовера Kia Soul — это произошло 17 сентября, с запуском продаж автомобилей 2022 модельного года. В результате все комплектации прибавили в цене по 10 000 рублей, сообщает Цена.Авто. В придачу к этому сам список комплектаций сократился с одиннадцати до восьми пунктов.

Теперь у Соула нет вариантов оснащения Luxe+, Prestige+ и Style+. А актуальный диапазон цен — от 1 249 900 рублей за базовую комплектацию и до 1 889 900 рублей за топ-версию. Это, конечно, если иметь в виду рекомендованные дистрибьютором цены.

Kia Soul теперь дороже на 10 000 рублей

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Стоит отметить, что помимо фиксированных комплектаций есть 12 вариантов их сочетания с различными двигателями и трансмиссиями. Так, базовый атмосферник 1.6 MPI (123 л.с.) можно выбрать как с 6-ступенчатой механикой, так и с АКП, а вот 150-сильный движок 2.0 MPI идет в паре только с 6-ступенчатым автоматом.

Есть среди вариантов трансмиссии и преселективный робот 7DCT — он работает в паре с топовым 200-сильным турбодвигателем 1.6 T-GDI с непосредственным впрыском. Такой силовой агрегат доступен на Kia Soul в спортивной версии GT Line.

Предыдущее редактирование ценников случилось с Kia совсем недавно, в начале сентября — подорожали шесть моделей, в том числе и бестселлер Rio.

Фото: Kia
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Отзывы о Kia Soul (5)

Kia 2011 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Компактный, но просторный внутри. Для рослого самое то. Ни разу не ломался. 2 года катался в Москве, далее по Черногории, по горам и серпантинам. Скорости тут ограниченные, так что управляемость особо не испытаешь. Климат-контроль работает все годы отменно. Здесь гарантия на них 7 лет, но хотя мо...

Недостатки:

Иногда кажется, что реальных 126 сил нет, судя по динамике разгона, возможно, из-за Евро 4. Но с максималкой (проверена на пути из России через Европу) проблем нет. Пару раз загорался индикатор неисправности ESP, но вскоре (через пару дней) гас сам собой.

Комментарий:

Пробег не большой. Ни тормозные колодки, ни резину еще менять нужды не было. Ест резину равномерно,правда, использую два комплекта летний и зимний.

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