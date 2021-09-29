Niva Legend обрела ажиотажный спрос в Великобритании — журнал За рулем

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Niva Legend обрела ажиотажный спрос в Великобритании

Предыдущую партию привезенных на острова машин распродали буквально за пару недель.

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Продажи внедорожников Niva Legend в Великобритании продолжаются, и более того, набирают обороты. Во французский портовый город Дюнкерк прибыла очередная партия из семи российских машин. Далее автомобили будут переправлены через Ла-Манш и реализованы на территории Англии. Судя по представленным Lada Niva Documentary фото, британским покупателям достанутся три стандартных трехдверки (одна в базовой комплектации и еще две — подороже), три внедорожника в исполнении Urban и еще один — в пятидверном кузове.

Любопытно, что предыдущая партия внедорожников, заказанная частной британской фирмой (официально бренд Lada не присутствует в Евросоюзе и Великобритании с 2019 года) и также состоявшая из семи автомобилей, поступив в продажу 27 июля 2021 года, была распродана уже в первой половине августа.

Niva Legend обрела ажиотажный спрос в Великобритании

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Новые автомобили в середине текущей недели окажутся в Мэнстоне (Англия), где пройдут небольшой тюнинг и предпродажную подготовку, сообщает источник. Кроме того, машины ожидает процедура получения Individual Vehicle Approval, т.е. индивидуального одобрения транспортного средства, необходимого для регистрации в Великобритании специфичных автомобилей, в частности — с левым расположением руля.

  • Версий с правым рулем АВТОВАЗ сейчас не делает, а вот выпускавшиеся ранее иногда можно встретить в продаже — например, в Новой Зеландии.
  • «За рулем» теперь можно читать в Facebook.

Фото: ВКонтакте / Lada Niva Documentary

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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