«Рыцари сверкающей машины» покорили соцсети

Немного перефразировав Шекспира, юные петербуржцы предложили блогеру помыть машину.

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Видео с детьми из Санкт-Петербурга, предлагающими свои услуги по мойке машин, стало вирусным в интернете. Короткий ролик был опубликован в сети Instagram в аккаунте @perekupchino. Оригинальный пост собрал около 10 тысяч лайков и в мгновение ока разлетелся по соцсетям многочисленными репостами и перезаливами. Многим пользователям соцсетей понравилась манера, с которой ребята рекламировали свои услуги.

«Здравствуйте! Приятно вас лицезреть. Мы, рыцари сверкающей машины, хотим помочь вымыть грязь на вашем железном скакуне. Ну, что — мыть или не мыть, вот в чем вопрос», — поприветствовали юные бизнесмены снимающего их на камеру автомобилиста.

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В ответ водитель поспешил ответить, что вопросов у него нет, мыть ему ничего не надо, и он готов дать денег. Ребята поблагодарили его и поинтересовались, куда будет отправлен снимающийся ролик. А также уточнили цель публикации: «То, что мы работаем, да?»... На прощанье один из мальчиков похвалил автомобиль автора ролика и сказал, что всегда хотел себе такой же.

Мужчина, в свою очередь, назвал парней «молодцами» и «красавчиками». В комментариях к этому видео пользователи соглашаются с автором в том, что многим маркетологам стоило бы поучиться работать у этих юных петербуржцев.

Спасибо ребятам, что показали, что не стоит воровать колесные колпачки и бить стекла ради ТокТока, ведь куда интереснее прославиться хорошими делами.

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Видео: ВКонтакте / Интересный Питер