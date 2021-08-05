Новая напасть: подростки бьют стекла машин ради лайков в TikTok

Мода на снятые колпачки колес сходит, но вандализм принимает иные формы.

Материалы по теме Тиктокеров, скручивающих колпачки с колес, начала ловить ГИБДД

В соцсетях обеспокоенные автомобилисты предупреждают о новой напасти: подростки бьют окна чужим машинам ради лайков в TikTok. Причем отгонять их бесполезно, они убегают, а через несколько минут опять принимаются за свое черное дело, пишет «КП-Новосибирск», где началась эта «мода».

Если раньше подростки скручивали колпачки с колес авто, то сейчас они прыгают на машинах, бьют лобовые стекла и снимают процесс на видео.

Подобный случай зафиксирован и в московской Некрасовке, сообшает паблик ВКонтакте «Главная дорога». Причем даже если люди видят из окон распоясавшихся вандалов, выбегать не спешат, боясь, что их потом самих обвинят в неадекватных действиях к молодежи.

Хулиганят чаще несовершеннолетние, считая, что убегут, а, если и поймают, ничего им особенно за это не будет. Однако они ошибаются, предупреждают юристы: если подростку еще нет 16 лет, его поставят на учет в ПДН (орган, который контролирует трудных подростков), а возмещать ущерб придется родителям.

Тем автовладельцам, кто застрахован по каско, ущерб компенсирует страховая компания. Но прежде, чем она оплатит сумму ущерба или ремонт, придется подождать — иногда срок ожидания доходит до трех недель.

В комментариях люди бурно обсуждают эту тему, и лексика чаще всего ненормативная, в печатных выражениях говорят вот что:

Галина Наговицина: «Теперь обычную шпану тиктокерами называют?! Ну вот, дожили...»

Дмитрий Светлов: «Очередное доказательство того, что наше общество еще не готово даже к интернету, а им уже тик-токи с ютубами! В России еще 20-й век не везде наступил, а вы им 21-й суете и требуете ему соответствовать! Что можно ожидать от обезьяны, которой дали гранату?!»

В Иркутской области молодой водитель, находясь в нетрезвом состоянии, решил уйти от полицейской погони в стиле GTA.



Видео: ВКонтакте