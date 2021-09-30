Новый штраф получил поддержку депутатов

В столице скоро появится штраф за нарушение тишины автомобилистами и мотоциклистами — за громкие выхлопные системы и музыку.

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Законопроект об ответственности за нарушение тишины авто- и мотолюбителями принят в первом чтении Мосгордумой практически единогласно. За новый штраф проголосовали 29 депутатов, и только один выступил против, трое воздержались Надо отметить, что депутаты КПРФ (9 человек) не голосовали, байкотируя заседание.

Напомним, что инициатором нового штрафа выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Сумма взыскания составит 5000 рублей, а фиксировать нарушения будут камеры видеофиксации, оснащенные четырьмя микрофонами и шумомерами.

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Одна такая камера уже работает в столице в тестовом режиме. Она установлена в районе Чистых прудов. Планируется, что штрафы за шум будет выписывать не ГИБДД, а Московская административная дорожная инспекция.

Известно, что аналогичные изменения будут внесены и в федеральные законы, и новый штраф, а также камеры с микрофонами и шумомерами, появятся не только в столице, но и в других городах России.

Камеры уже фиксируют пользование телефоном во время управления автомобилем — оштрафованы тысячи водителей.

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Фото: EPA/TASS