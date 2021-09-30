Судя по видеообзору, Casper — это очень практичный и просторный кроссовер, который будет недорогим.

Материалы по теме Hyundai отдает Elantra за 33 900 рублей

Не так давно Hyundai представил свой самый маленький кроссовер Casper, и вот уже начали появляться независимые обзоры автомобиля. Например, Youtube-канал Asian Petrolhead осмотрел машину со всех сторон и даже прокатился на ней, отметив несколько приятных особенностей модели.

Casper дебютировал в начале сентября. Это небольшой практичный кроссовер с немалым количеством функций безопасности. В видео, в частности, упоминается система помощи при удержании в полосе движения, функция предупреждения о лобовом столкновении и автоматический дальний свет в базовой комплектации.

Материалы по теме Появился новый Hyundai для бизнеса

В видео ниже показано, что на передних и задних сиденьях достаточно места даже для рослых пассажиров. Но главная особенность салона — его универсальность. Все сиденья можно сложить, что позволяет перевозить весьма габаритный груз.

Автомобиль получил 4-дюймовую цифровую панель приборов и большой экран мультимедиа, множество отсеков для хранения, пару подстаканников с полкой для телефона и многое другое.

Casper на видео оснащен 1-литровым турбодвигателем мощностью 99 л.с. и 170 Нм. В базе кроссовер оснащается трехцилиндровым безнаддувным мотором того же объема, мощность которого составляет 75 л.с. и 95 Нм.

Автор видео отмечает, что машину нельзя назвать достаточно мощной, но водить ее приятно.

Для просмотра видео на русском языке активируйте титры, а затем задайте их перевод в настройках.

Первый тест и интересные подробности о Hyundai Creta-2021 вы найдете здесь.

«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте

Фото: Hyundai

Видео: YouTube