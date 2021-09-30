«Умная» остановка в Санкт-Петербурге оказалась безграмотной

Название остановки на Невском проспекте было написано с ошибкой. Поверх электронного табло наклеили бумажку, чтобы скрыть лишнюю букву...

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Электронное табло остановки на Невском проспекте вывело название «Гостиный двор» с ошибкой — с двумя «н». Властям предстоит разобраться с электроникой (или с тем, кто ею управляет), а пока лишнюю букву в названии решено просто заклеить бумажкой. Ответственные лица заявили, что на решение проблемы уйдет несколько дней.

«Исправят в течение недели. Пока в ручном порядке заклеят. Подрядчик ведет работы по установке пилонов. Работы будут приняты и оплачены после исправления всех ошибок. Кроме того, риск ошибок возможен по причине ручной настройки системы. В начале 2022 года настройка будет автоматизирована», — цитирует издание «Подъем» представителя городского Комитета по транспорту.



То есть предполагается, что в работу системы, находящейся в стадии отладки, вмешался человеческий фактор, и это вполне может оказаться правдой — подобные ошибки в наше время, увы, не редкость. Пользователи соцсетей уже успели отреагировать на эту новость довольно едкими комментариями вроде «ннадо поскорее исправить ннедочет».

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По планам, к 2027 году все остановки в Санкт-Петербурге должны стать «умными». Павильоны с современным дизайном станут предлагать ожидающим транспорт пассажирам зарядку для телефона и вай-фай, в них будет аппарат для активации билетов и видеонаблюдение. Петербургские «умные» остановки будут пяти разных типов — по уровню комфортности и размеру. Всего в Северной столице около 7 тысяч остановок.

Первые «умные» остановки в России появились в Москве еще в 2013 году. Планировалось в перспективе заменить все остановки города на комфортабельные павильоны. Однако с тех пор этот и подобные проекты время от времени буксуют. В частности, в Санкт-Петербурге программа внедрения «умных» установок застопорилась в 2018-м, была реанимирована в 2019-м с целью поставить 50 новых остановок в 2020 году, но началась пандемия.

А в мае 2020 года в России должна была запуститься первая «умная» дорога...

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Фото: pdmnews.ru