В России запускается «умная» дорога. Уже в мае

Она будет «подсказывать» участки с ремонтом, а также определять открытые люки и пешеходов, которых сложно заметить на обочине.

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Проект «умной» дороги, стартовавший в Самаре, развивается — в конце мая часть функционала дороги уже будет доступна для использования. Ранее сообщалось, что дорогу задействуют для движения беспилотников, но, оказывается, она сможет помочь и тем, кто сам за рулем. В частности, дорога сможет подсказывать автомобилистам, на каком участке сейчас идет ремонт, чтобы можно было заранее выбрать путь объезда.

Эта функция станет доступна уже с конца мая, сообщает сайт самарского телеканала «Губерния». Среди других подсказок, которые сможет давать дорога — открытые люки и собирающиеся переходить проезжую часть пешеходы, причем и те из них, кого не видно за проезжающими машинами. В перспективе добавятся предупреждения о ДТП и опасных участках.

Информации о том, какими средствами будет реализован этот функционал, пока нет — возможно, что это интеграция с имеющимися навигационными сервисами. Известно лишь, что вся информация станет собираться на сервере и поступать водителям, причем так называемых слепых зон у дороги не будет. На данный момент в Самаре по периметру дорог проложено уже 1000 километров оптоволокна.

Проекты «умной» дороги существовали в России и ранее — в 2012–2014 годах «Роснано» разрабатывала «умную» дорогу в Москве, однако тогда единой информационной системы обмена данными между автомобилем и инфраструктурой, равно как и привязки к беспилотным авто, не подразумевалось.

Оживление в теме началось после того, как в апреле 2020 года президент поручил правительству до 31 мая продумать поэтапное выведение беспилотников на дороги общего пользования, а вскоре после этого стартовал самарский проект «умной» дороги.

В мае стало известно, что концу 2022 года в ПДД появятся связанные с беспилотниками изменения, а в начале 2023 года, по задумке, в России начнется коммерческое использование беспилотных машин.

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