Фотофакт: огромное поле некомплектных автомобилей

Это фото сделано в США, но вполне может служить общей приметой времени: огромное поле заставлено некомплектными автомобилями. В североамериканском городе Флинт, на заводе Flint Assembly, принадлежащем General Motors, возник дефицит микрочипов — и с конвейера начали сходить некомплектные машины. Множество таких недособранных пикапов Chevrolet Silverado и GMC Sierra сфотографировали местные жители.
В августе на этом заводе приостанавливали сборку — конвейер простоял неделю, пишет Auto-Consulting. Сейчас же выбран другой вариант — выпускать автомобили, но доукомплектовывать их позже, не отправляя до той поры дилерам. Представители концерна заверяют, что делают все возможное, чтобы поддерживать производство в условиях дефицита, и обещают начать досборку машин как только это станет возможным.
Вместе с тем, точное количество некомплектных автомобилей пресс-служба не называет. По неофициальным данным, на расположенном близ Flint Assembly скопились уже сотни пикапов.
С нехваткой полупроводников сталкиваются сейчас автопроизводители по всему миру, поэтому многие площадки готовой продукции оказываются заполненными некомплектными автомобилями. Альтернативным вариантом является остановка производства, что всегда связано с серьезными проблемами. Есть и еще один вариант, доступный в отдельных случаях — реализовывать некомплектные машины через дилерскую сеть, а позже объявлять сервисную кампанию.
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Фото: autoconsulting.ua