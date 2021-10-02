А вам смешно? Всадник на лошади подшутил над очередью за бензином

Осторожно, очень английский юмор! Парень рассказывает автомобилистам, в чем преимущество лошади: она работает на морковке!

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Лондонский тиктокер Гас Ли-Долфин (@gusdolphin) опубликовал видеоролик, в котором он разъезжает на лошади, напевая ироничную песню. Дело происходит в пробке у заправки — автомобилисты ждут своей очереди за топливом, а наездник фланирует между ними под куплеты собственного сочинения. Лирика вышла незатейливая, но очень по-английски юморная.

Очередь за бензином, очередь за бензином, а я — на лошадке. Я на лошадке, я на лошадке, мне не нужен бензин. Ведь она работает на моркови, работает на моркови, о на работает на морко-ови! Мне не нужен бензин, потому что я — на лошадке!



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Ролик быстро обрел популярность, его залили к себе другие паблики TikTok — в частности, в аккаунте funnyclubsmoments_ видео с веселым всадником набрало 5,5 млн просмотров, пишет Medialeaks. Многим троллинг пришелся по душе. Пользователи принялись шутливо интересоваться, «сколько в ней лошадиных сил» и отмечать характерность такого юмора: «скажи мне, что ты британец, не говоря, что ты британец».

Некоторые, впрочем, не уступили автору ролика в ироничности, заявив, что не могут дождаться «когда карма настигнет, и появятся новости о дефиците моркови в Великобритании». Дело в том, что пробка на заправке образовалась не случайно: в Англии множатся слухи о грядущем дефиците бензина, и люди начали запасаться топливом впрок.

Животные помогают людям не только снимать тиктоки — могут и машину помочь вытолкать. Но могут и столб уронить — тут как повезет.

Кстати «За рулем» тоже есть в TikTok.

Видео: Youtube / Даша Гамазкова