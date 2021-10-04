Дастер превратили в грузовик

Теперь это самая доступная по цене версия бюджетного кроссовера. Но он предназначен только для водителя и одного пассажира.

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Словосочетание «рабочая лошадка» очень подходит новой версии Dacia Duster Commercial, и машина кажется незаменимой для малого бизнеса. К сожалению, грузовой кроссовер представлен (во всяком случае, пока) только в Великобритании.

Инженеры убрали из салона задние сиденья, что увеличило не только объем багажного отделения, но и грузоподъемность машины. Теперь за креслами водителя и переднего пассажира может поместиться до 1623 литров груза, что на 1178 литров больше, чем у стандартной модели при не сложенном заднем диване.

Несмотря на утилитарность, Duster Commercial неплохо оборудован. Есть круиз-контроль, возможность подключения к мультимедийной системе с помощью Bluetooth и USB, а также многофункциональное рулевое колесо, система автоматического экстренного торможения, система контроля устойчивости и автоматический дальний свет фар.

Внешне коммерческий Duster мало отличается от пассажирских версий. Единственное отличие — темные задние стекла.

Duster Commercial может оснащаться одним из четырех двигателей на выбор. Базовый 1-литровый трехцилиндровый турбомотор мощностью 90 л.с. и 160 Нм. Далее идет 1,3-литровый турбодвигатель с четырьмя цилиндрами мощностью 130 л.с. и 240 Нм. Есть также более мощная версия этого 1,3-литрового агрегата мощностью 150 л.с. и 250 Нм. Четвертый мотор — турбодизель объемом 1,5 литра и мощностью 115 л.с. и 260 Нм. Система полного привода недоступна только с базовым мотором.

Фото: Dacia