Желающие пройти техосмотр столкнулись с проблемами

База данных ЕАИСТО работает с перебоями.

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Операторы пунктов ТО уже четыре дня не могут обслужить клиентов. 1 октября закончился мораторий на прохождение техосмотра, его в обязательном порядке должны пройти автовладельцы, у которых срок диагностической карты истек до 1 февраля 2021 года, а также те, кто ранее не получал этот документ. Однако на специальных пунктах уже несколько дней вынуждены отказывать водителям, стало известно «Коммерсанту».

Все данные о проверках с марта необходимо вносить в базу ЕАИСТО, а она работает с перебоями, в последние четыре дня вообще не открывается — пишет об ошибках. На пунктах инструментального контроля жалуются, что вынуждены разворачивать клиентов. Много автобусов, авто, принадлежащих коммерческим структурам, у которых огромные штрафы за непрохождение, четыре дня вынуждены простаивать. В ГИБДД о неполадках знают, но реакции пока нет.

По истечении суток после прохождения ТО данные должны быть внесены в базу. Если дата фотографии — предыдущий день и программа ее никогда не загружала, происходит нарушение закона. Что касается автобусов, для них обязательна подпись сотрудника ГИБДД, инспектора, то есть данные, пришедшие на следующий день по причине сбоя, они не подпишут.

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Из положения выходят следующим образом: владельцы пишут официальный запрос на пункт ТО, им отвечают в электронном письме. Если у сотрудника ГИБДД возникнут вопросы о непройденном техосмотре, то будет хоть какая-то гарантия, что в осмотре автомобиля отказали по техническим причинам.

С 1 октября закончился продленный в начале года срок действия диагностических карт, срок которых истек с 1 февраля по 30 сентября 2021 года. Таким образом, если документ перестал быть действительным 30 сентября, он все еще будет иметь силу в течение шести месяцев.

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