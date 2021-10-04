Показали армейский Гелендваген: еще мощнее и брутальнее

Военный Mercedes-Benz G-Class W464 заменит G-Class W461 для негражданского использования.

Материалы по теме Старый Гелик или новый Дастер? 6 аргументированных мнений

Массивный и квадратный внедорожник Mercedes-Benz G-Class изначально разрабатывался как военный автомобиль. Теперь он, в основном, предлагается в качестве роскошного гражданского внедорожника, но некоторые страны по-прежнему используют G-Wagen как армейский автомобиль. Такая модификация G-класса имела код W461 и производили ее с 1992 года.

Теперь Mercedes-Benz объявил о прибытии в Европу нового G-Wagen военного назначения.

Согласно информации австралийской газеты Which Car, новый G-класс серии W464 будет доступен исключительно правительственным учреждениям и вооруженным силам «для спасения и специальных операций». Однако при этом продолжат выпускать и W461.

Подробностей об автомобиле пока не сообщают, но объявлено, что негражданский G-Class W464 G350d будет иметь больше внедорожных возможностей, а также более мощный 3,0-литровый рядный шестицилиндровый турбодизель.

Материалы по теме Гелендваген превратили в изящный пикап

Сообщается, что новый W464 развивает 245 л.с. и 600 Н.м крутящего момента — это на 35% больше мощности и на 50% больше крутящего момента, чем у стандартных автомобилей. У армейского Гелика 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, у него улучшена топливная экономичность, увеличена полезная нагрузка и добавлены современные элементы, такие как светодиодные фары и ДХО.

Обновленный G-Class с индексом W463 также получил новую внешнюю отделку Professional Line, как было объявлено на недавно завершившейся выставке IAA в Мюнхене. Помимо визуальных обновлений Professional Line предлагает дополнительные функции и оборудование, предназначенные для бездорожья.

В Мюнхене был представлен Mercedes EQG Concept, который является почти серийной, полностью электрической версией G-Wagen. Деталей трансмиссии пока не раскрывают, как и сроки появления EQG, но ожидается, что в серийную модель будут внесены некоторые изменения, в том числе конструктивные.

Кастомный Mercedes G-Class Brabus есть в гараже Криштиану Роналду.



«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте

Фото: Which Car