Показали армейский Гелендваген: еще мощнее и брутальнее — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Показали армейский Гелендваген: еще мощнее и брутальнее

Военный Mercedes-Benz G-Class W464 заменит G-Class W461 для негражданского использования.

Материалы по теме
Старый Гелик или новый Дастер? 6 аргументированных мнений

Массивный и квадратный внедорожник Mercedes-Benz G-Class изначально разрабатывался как военный автомобиль. Теперь он, в основном, предлагается в качестве роскошного гражданского внедорожника, но некоторые страны по-прежнему используют G-Wagen как армейский автомобиль. Такая модификация G-класса имела код W461 и производили ее с 1992 года.

Теперь Mercedes-Benz объявил о прибытии в Европу нового G-Wagen военного назначения.

Показали армейский Гелендваген: еще мощнее и брутальнее

Согласно информации австралийской газеты Which Car, новый G-класс серии W464 будет доступен исключительно правительственным учреждениям и вооруженным силам «для спасения и специальных операций». Однако при этом продолжат выпускать и W461.

Подробностей об автомобиле пока не сообщают, но объявлено, что негражданский G-Class W464 G350d будет иметь больше внедорожных возможностей, а также более мощный 3,0-литровый рядный шестицилиндровый турбодизель.

Материалы по теме
Гелендваген превратили в изящный пикап

Сообщается, что новый W464 развивает 245 л.с. и 600 Н.м крутящего момента — это на 35% больше мощности и на 50% больше крутящего момента, чем у стандартных автомобилей. У армейского Гелика 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, у него улучшена топливная экономичность, увеличена полезная нагрузка и добавлены современные элементы, такие как светодиодные фары и ДХО.

Обновленный G-Class с индексом W463 также получил новую внешнюю отделку Professional Line, как было объявлено на недавно завершившейся выставке IAA в Мюнхене. Помимо визуальных обновлений Professional Line предлагает дополнительные функции и оборудование, предназначенные для бездорожья.

Показали армейский Гелендваген: еще мощнее и брутальнее

В Мюнхене был представлен Mercedes EQG Concept, который является почти серийной, полностью электрической версией G-Wagen. Деталей трансмиссии пока не раскрывают, как и сроки появления EQG, но ожидается, что в серийную модель будут внесены некоторые изменения, в том числе конструктивные.

Показали армейский Гелендваген: еще мощнее и брутальнее

Фото: Which Car

Показали армейский Гелендваген: еще мощнее и брутальнее

Военный Mercedes-Benz G-Class W464 заменит G-Class W461 для негражданского использования.

Показали армейский Гелендваген: еще мощнее и брутальнее — фото 1282593Показали армейский Гелендваген: еще мощнее и брутальнее — фото 1282592Показали армейский Гелендваген: еще мощнее и брутальнее — фото 1282591Показали армейский Гелендваген: еще мощнее и брутальнее
Показали армейский Гелендваген: еще мощнее и брутальнее

Военный Mercedes-Benz G-Class W464 заменит G-Class W461 для негражданского использования.

Показали армейский Гелендваген: еще мощнее и брутальнее — фото 1282593Показали армейский Гелендваген: еще мощнее и брутальнее — фото 1282591Показали армейский Гелендваген: еще мощнее и брутальнее — фото 1282592Показали армейский Гелендваген: еще мощнее и брутальнее
Наше новое видео
Lada Vesta мечты из Тольятти (200+ л.с.)
Новый Subaru Outback: теперь это кроссовер
Татра 613 для КГБ — тест чешской Чайки

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров140
Оцените материал
0:0

Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

Mercedes-Benz 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Страшный.

Недостатки:

Все ломается.

Комментарий:

Лучше танк купить и не морочить голову.

Написать отзыв

Читать комментарии
Загрузка...