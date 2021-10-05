Названы самые опасные в случае ДТП водители

При авариях с их участием размер нанесенного ущерба заметно выше, чем с людьми другого возраста.

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Наибольший урон в случае аварии вы рискуете получить, если другим участником ДТП станет мужчина в возрасте 30–40 лет или женщина старше 50 лет. Ну или вы сами подходите под это описание и куда-то врезались — убытки окажутся выше средних на 11%. Такую статистику приводит страховая компания «Согласие».

С другой стороны, самые ненакладные участники ДТП — женщины в возрасте от 40 до 50 лет. Ущерб от встречи с ними ниже среднего показателя на 19%. На втором месте по этому показателю женщины в возрасте 30–40 лет (ущерб ниже на 15%), а замыкают тройку 18-30-летние девушки (ущерб меньше на 5%).

Мужчины же опасны всегда. Даже в возрасте 40–50 лет ущерб при ДТП с управляемыми ими автомобилями ниже среднего всего на 2%. Если же водителю, врезавшемуся в вас, 18–30 лет, то стоимость ремонта окажется на 7% больше, чем в среднем. Мужчины старше 50 лет наносят ущерб на 2% выше среднего. Поэтому, пожалуй, соседство в потоке с молодой женщиной предпочтительнее.

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Также в страховой компании заявили о том, что без полисов ОСАГО ездят от 5 до 7% водителей. Речь идет не о разовых, а о систематических поездках.

«Это не просто люди, у которых есть права, — они регулярно выезжают на дорогу, — говорит директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании „Согласие“ Павел Нефедов. — Если незадачливый водитель без ОСАГО врежется в другой автомобиль, как он будет покрывать ущерб? Об этом стоит думать не только тем, кто не покупает ОСАГО в надежде, что удастся „проскочить“, но и тем, кто может столкнуться с таким водителем на дороге. По нашей оценке, 10% автовладельцев регулярно создают опасные ситуации на дороге».

В каких регионах чаще всего мухлюют с ОСАГО? Ответ вы найдете здесь.

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