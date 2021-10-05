Цены в автосалонах: клиент пришел к менеджерам с ружьем

Он не собирался платить за навязанную ему страховку.

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В один из автосалонов Тюмени ворвался мужчина с ружьем — таким образом гражданин пытался расторгнуть договор о покупке машины. Охрана быстро скрутила недовольного покупателя. Как сообщает телеканал Рен ТВ, столь бурное недовольство у мужчины вызвал пункт об обязательном страховании, из-за которого цена автомобиля резко выросла. Страховать приобретаемый автомобиль на указанную сумму мужчина не желал.

Позже выяснилось, что в руках у мужчины было пневматическое ружье, не представлявшее реальной опасности. Но данный инцидент послужил поводом к расследованию, в котором упомянуты десятки случаев навязывания неоправданно дорогих дополнительных услуг и оборудования при покупке нового автомобиля в автосалоне. Схемы получения сверхприбыли источником приводятся различные, а результат один — финальная сумма покупки, на которую покупатель никак не рассчитывал.

Ситуация, породившая множество конфликтов по всей стране, развивается давно. Еще в конце прошлого года Роспотребнадзор публиковал на своем сайте сообщение о случаях обмана потребителей в автосалонах и обращал внимание на тот факт, что навязывание дополнительных товаров и услуг запрещено Законом о защите прав потребителей и обязывает автосалон возмещать стоимость того, что покупатель приобретать не желал.

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У автосалонов своя правда: продажи машин на фоне кризиса микрочипов затормозились, и теперь с каждого продаваемого автомобиля дилеры стараются получить максимум, просто чтобы удержаться на плаву. Впрочем, источник указывает чистую прибыль двух крупнейших автомобильных дистрибьюторов РФ за прошлый год и склоняется к мысли, что разорение им не грозит.

Как бы то ни было, а едва ли не впервые за всю историю российского авторынка рекомендованная заводом цена — это просто цифра, которая с каждым днем значит все меньше.

Ситуацию могли бы выправить прямые онлайн-продажи от производителя, но не желающие остаться не у дел дилеры активно выступают против этой модели — первый такой случай зафиксирован еще в феврале 2021 года.

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Видео: YouTube / РЕН ТВ. Новости