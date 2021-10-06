Водитель BMW чуть не сбил пешехода и получил мгновеннную карму

Ничего не подозревавший мужчина спокойно и аккуратно переходил улицу по пешеходному переходу.

30 сентября около полудня на ул. Костюшко в Величке (Польша) водитель автомобиля BMW не уступил дорогу мужчине, который вышел на пешеходный переход, в результате пешехода чуть не сбил автомобиль.

В последний момент пожилому мужчине пришлось отскочить от BMW, он не удержался на ногах и упал на тротуар.

Водитель BMW 5-й серии уехал, не сбавляя скорости. Однако в момент инцидента перед тем же пешеходным переходом на противоположной стороне улицы остановилась полицейская машина. К несчастью для водителя BMW, полицейские прекрасно все видели и, удостоверившись, что пешеход не был травмирован и, следовательно, не нуждался в медпомощи, немедленно организовали погоню за BMW.

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Это видео было снято камерой из автомобиля другого водителя, опубликовано в интернете и станет доказательством судебного разбирательства, проводимого Уездным управлением полиции в Величке. Кстати, от шока мужчина мог и не заметить травму, которую получил, падая на землю. Она может дать знать о себе чуть позже.

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Видео: YouTube