Почему Ниву обожают иностранцы? Ответ продавца из Германии

В ней нет главного недостатка современных автомобилей - сложной электроники, считает директор немецкого автосалона.

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В последнее время в рунет проникает все больше переводных публикаций и видеороликов о том, каким успехом пользуется за рубежом классическая Нива, ныне Lada Niva Legend. Слава «Доктор» Байер (Slawa Doctor Beier), директор одной из многочисленных компаний, частным образом продающих Ниву в Германии, пришел на радио WDR и рассказал, почему за автомобилем закрепился статус культового и почему сегодня европейцы готовы покупать его даже по довольно высокой цене.

«Нива простая, в ней немного электроники, она работает, в принципе, без проблем. Если по старости какие-то мелочи бывают, а этого не избежать, то они стоят, не сравнить, как если Mercedes взять!..» — приводит Lada Niva Documentary перевод интервью Байера.

В Германии Нива известна также под именем Lada 4x4 Taiga

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По его словам, многим клиентам, покупающим у него Нивы, надоели большие счета за ремонт дорогих внедорожников. Ремонт Нивы, по немецким меркам, стоит мизер. И в Германии, где Ниву называют «русским танком», она была популярна всегда. Собственный бизнес Байера начался в 2009-м с продаж в Германии ВАЗ-2105, которую пришлось доводить до норм Евро-4. Потом бизнес вырос до продаж всего заднеприводного семейства, а позже в ассортименте появилась Нива.

С 2015 года компания Байера занимается только Нивами. Здесь машины доводят в рамках европейского TÜV, продают, ремонтируют и тюнингуют по индивидуальным заказам. Среди клиентов — нивоводы не только из Германии, но и из Австрии, Швейцарии, Голландии и Бельгии. «Владельцы Нивы — особое коммьюнити, и я рад, что принадлежу к нему», — говорит Байер.

В Боливии российские внедорожники тоже любят — недавно местный дистрибьютор подготовил рекламу Нивы с фотомоделями.

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Фото: lada4you.de