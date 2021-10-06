Вызываем маршрутку со смартфона: КАМАЗ запустил новый сервис

Заказываете автобус к нужной точке — и ваша заявка объединяется с заявками других людей, следующих в том же направлении.

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В Новой Москве при поддержке АО «КАМАЗ» запустился сервис перевозок по требованию, который называется «По пути». Суть в том, что вы можете вызывать автобус с мобильного приложения, и ваша поездка будет автоматически объединена с заявками других пассажиров, которым нужно ехать в том же направлении.

Пока сервис запущен в пилотном режиме в Троицком и Новомосковском округах, где плотность населения ниже, чем в Москве, а площадь достаточно большая — обычные автобусные маршруты не позволяют жителям быстро доехать до метро или до дома, поэтому многие используют такси. Новый сервис, по задумке, будет сравнительно недорогим решением транспортной доступности.

В самое первое время 30 автобусов будут курсировать до станции метро «Прокшино» и обратно.

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«Цифровые технологии в будущем поменяют понимание общественного транспорта. Уже сегодня сервисы агрегаторы такси предоставляют простую и удобную цифровую услугу, при этом дешевле стоимости использования личного автомобиля. Общественный транспорт также расширяет применение цифровых технологий, таких как приложение „Московский транспорт“ и сервис „По пути“, для улучшения опыта пассажира», — говорит директор Центра цифровой трансформации КАМАЗа Эльдар Шавалиев.

Различные системы перевозок по требованию (on-demand) набирают популярность в мире. Тут важны технологии, которые прогнозируют спрос и направляют автобус в нужные точки ожидания, объединяют заявки пассажиров в одну поездку, позволяют пользователю в мобильном приложении использовать карты для определения желаемого места посадки и высадки, осуществлять заказ и оплату поездки, отмечают в пресс-службе КАМАЗа.

А еще в КАМАЗе считают, что беспилотные перевозки — это уже недалекое будущее пассажирского транспорта, где диспетчеризация будет неотъемлемой частью процесса. Поэтому в компании хотят набрать компетенции в управлении парками — в том числе в управлении движением автобусов.

Тем временем беспилотный грузовик КАМАЗ Одиссей уже начал перевозить грузы.

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Фото: КАМАЗ