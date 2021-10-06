Вызываем маршрутку со смартфона: КАМАЗ запустил новый сервис — журнал За рулем

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Вызываем маршрутку со смартфона: КАМАЗ запустил новый сервис

Заказываете автобус к нужной точке — и ваша заявка объединяется с заявками других людей, следующих в том же направлении.

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В Новой Москве при поддержке АО «КАМАЗ» запустился сервис перевозок по требованию, который называется «По пути». Суть в том, что вы можете вызывать автобус с мобильного приложения, и ваша поездка будет автоматически объединена с заявками других пассажиров, которым нужно ехать в том же направлении.

Пока сервис запущен в пилотном режиме в Троицком и Новомосковском округах, где плотность населения ниже, чем в Москве, а площадь достаточно большая — обычные автобусные маршруты не позволяют жителям быстро доехать до метро или до дома, поэтому многие используют такси. Новый сервис, по задумке, будет сравнительно недорогим решением транспортной доступности.

Вызываем маршрутку со смартфона: КАМАЗ запустил новый сервисВ самое первое время 30 автобусов будут курсировать до станции метро «Прокшино» и обратно.
В самое первое время 30 автобусов будут курсировать до станции метро «Прокшино» и обратно.

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«Цифровые технологии в будущем поменяют понимание общественного транспорта. Уже сегодня сервисы агрегаторы такси предоставляют простую и удобную цифровую услугу, при этом дешевле стоимости использования личного автомобиля. Общественный транспорт также расширяет применение цифровых технологий, таких как приложение „Московский транспорт“ и сервис „По пути“, для улучшения опыта пассажира», — говорит директор Центра цифровой трансформации КАМАЗа Эльдар Шавалиев.

Различные системы перевозок по требованию (on-demand) набирают популярность в мире. Тут важны технологии, которые прогнозируют спрос и направляют автобус в нужные точки ожидания, объединяют заявки пассажиров в одну поездку, позволяют пользователю в мобильном приложении использовать карты для определения желаемого места посадки и высадки, осуществлять заказ и оплату поездки, отмечают в пресс-службе КАМАЗа.

А еще в КАМАЗе считают, что беспилотные перевозки — это уже недалекое будущее пассажирского транспорта, где диспетчеризация будет неотъемлемой частью процесса. Поэтому в компании хотят набрать компетенции в управлении парками — в том числе в управлении движением автобусов.

Фото: КАМАЗ

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