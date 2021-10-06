Найдено кладбище раритетных Porsche

Владелец этих медленно умирающих автомобилей не хочет ни продавать их, ни реставрировать.

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Porsche 928 выпускались с 1978 по 1995 годы — 17 лет. Главной же особенностью этих спорткаров было переднее расположение двигателя. Модель имела успех, поэтому и выпускалась целых 17 лет. Особенно ее ценили в Соединенных Штатах.

На днях Стив Роудс, ответственный за поиск мест для съемок шоу «Западный мир», наткнулся на настоящее кладбище Porsche 928. Спорткары просто стоят в поле, под открытым небом, ожидая, что кто-нибудь их спасет. Всего было обнаружено 13 автомобилей.

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Оказывается, хозяин машин — друг владельца этого участка земли и, судя по всему, фанат Porsche. Только немного странный. Как-то раз он спросил землевладельца, можно ли оставить на его участке машины на хранение. Получив разрешение, привез 13 спорткаров и больше не появлялся. Нет, с ним все хорошо — жив-здоров. Но, кажется, он потерял всякий интерес к своей коллекции, которая сегодня стоит кучу денег. Владелец спорткаров не хочет их продавать или восстанавливать. Почему — неизвестно.

Porsche 928 оснащался двигателями V8 объемом 4,5 и 5,4 литра. Первый имеет мощность 240 л.с., а самая мощная версия GTS — 350 л.с.

Здесь вы найдете описание канала, посвященного уничтожению машин.

«За рулем» теперь есть и в TikTok .

Фото: Стив Роудс