Еще один налог?! Да, теперь топливный

Им предлагается заменить транспортный налог. Опять, как это было с топливными акцизами.

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Инициатором введения нового налога выступает депутат Госдумы, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Новым налогом он предлагает заменить транспортный налог.

Напомним, что точно таким же путем в стоимость топлива просочились акцизы, которые должны были заменить несправедливый транспортный налог. Главным аргументом было то, что чем больше человек ездит, тем больше платит. На деле транспортный налог так и не был отменен, и сегодня за дороги автомобилисты платят дважды.

Средства, полученные с начисляемого транспортного налога, поступают в бюджет региона, где автомобиль стоит на учете. При этом ездить он может совсем в другом регионе России. Второй аргумент тоже очень знаком и вызывает в памяти обсуждение темы введения акцизов: некоторые автомобилисты редко пользуются машинами, но при этом должны платить транспортный налог, как и те, кто ездит постоянно и помногу.

В итоге люди вынуждены хитрить: не платить налоги или снимать автомобиль с учета, а затем, перед дачным сезоном, снова ставить на учет, переживает депутат.

— Я никогда в жизни не встречал людей, которые ездят на дачу летом, а на зиму снимают автомобиль с учета. Такого быть не может. Это во-первых. А во-вторых, у нас есть транспортный налог и у нас есть акцизы на топливо. И когда у нас вводились и повышались акцизы топливные, нам говорили: «Тогда мы упраздним транспортный налог, потому что акцизы будут отражать реальное пользование дорогами: чем человек больше проехал, тем больше он купил топлива и, соответственно, тем больше заплатил налога». Акцизы увеличили и на бензин, и на дизтопливо, но транспортный налог никто не отменил. И сейчас акцизы в цене топлива составляют около 20%. А всего в стоимости одного литра 95-го бензина «зашито» около 70% разных налогов — от налога на добычу полезных ископаемых до НДС. И акциз там же.

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И теперь нам предлагают к акцизу, который и так привязан к пройденным километрам и мощности, прибавить топливный сбор. То есть нам еще увеличат акциз, только другим налогом. Это сродни предложению Дептранса Москвы платить за пройденные за год километры. Но мы и так платим транспортный налог, акциз… Давайте мы будем еще за километраж платить и топливный сбор.

Не лучше выглядит и предложение заменить транспортный налог. Это все-таки какая-то адекватная сумма: в каком-то регионе это одна тысяча рублей в год, где-то — пять, за какие-то машины — девять. Это суммы налога за самые популярные автомобили умеренной мощности (мы не берем сейчас премиальные машины и очень мощные версии). Теперь нам говорят, что тысяча рублей в Кабардино-Балкарии или две тысячи рублей за Гранту в Москве — это мало: давайте мы налог в цену топлива «зашьем». И «зашьют» нам столько, что мы замучаемся за это топливо платить. Если сейчас литр бензина стоит уже 50 рублей, то какова будет его цена после добавления топливного налога, можно только гадать.

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Повышение стоимости топлива — болезненная тема для людей. У нас много небогатых регионов, где отвратительная транспортная инфраструктура, где без машины никак. Кроме того, у нас тут же возрастет стоимость перевозок, товаров и так далее по цепочке.

В общем, это какая-то подозрительная инициатива, и я считаю, что она предлагается не в интересах автомобилистов, не для людей.

Объяснение того, на что идет транспортный налог, а также обещание его отменить после ввода акцизов вы найдете здесь.

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