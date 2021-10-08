Кризис микрочипов: на АВТОВАЗе объявлена «готовность №1»

Все подразделения возобновляют работу в обычном темпе.

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Начиная с 8 октября и всю следующую неделю все сборочные производства на АВТОВАЗе должны отработать в штатном режиме. Напомним, с конца лета тольяттинский автогигант останавливает разные конвейерные нитки с периодичностью в несколько дней, это связано с перебоями в поставках электронных компонентов с завода Bosch в Самаре. Очевидно, теперь создан задел комплектующих, которого должно хватить на неделю с лишним — по нынешним временам это достижение.

Некоторые производства уже функционируют вполне ритмично: почти две недели подряд отработало сборочно-кузовное производство, где собирают внедорожники линейки Niva, напоминает «Нетипичный АВТОВАЗ». Большую часть этого времени производство было сосредоточено на выпуске Niva Travel, независимые источники связывают это с выполнением госзаказа.

Производство семейства XRAY возобновили после очередного двухдневного простоя

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А вот производство машин на платформе В0 (Lada Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero) 6 октября вернулось к работе после двухдневного простоя. 8 октября, также после паузы, запустили производство Lada Granta — и есть надежда, что ритмичность конвейера будет поддержана на неделе с 11 по 15 октября. Тем не менее, до разрешения кризиса микрочипов еще довольно далеко — по оценке президента АВТОВАЗа Николя Мора, он продлится до второго квартала 2022 года.

Данный кризис, как известно, имеет мировой масштаб: Skoda только что объявила о снижении темпов работы или полной остановке трех своих заводов в Чехии, а Opel и вовсе закрыл производство в Германии.

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Фото: Андрей Холмов / ТАСС