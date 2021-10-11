Собчак оправдалась за бодрый вид после ДТП в Сочи

Многих удивило странное поведение ведущей после аварии, в которой погибли люди.

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Напомним, ДТП произошло на трассе между Адлером и Красной Поляной вечером 9 октября. Автомобиль Mercedes-Benz, в котором в качестве пассажира находилась Ксения Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen — его пассажирка скончалась от полученных травм. Еще двух человек из этой машины отправили в больницу. По словам очевидцев, шофер престижной иномарки перед столкновением пытался обогнать автобус.

Телеведущая вместе со своей командой через 40 минут после аварии села в самолет и вылетела в Москву. На видео из аэропорта она выглядела вполне бодрой, хотя и держалась за голову.

Позже она попыталась объяснить в своем Telegram-канале видео из аэропорта после смертельного ДТП, на котором у нее нет заметных повреждений.

«Факты такие: я не в Америке, я никуда не лечу. Я лежу дома, днем была на обследовании вместе с ассистенткой, у обеих сотрясение… Мы уехали на другой машине, но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть, можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди», — пишет она.

В соцсетях задаются вопросом: правильно ли это — немедленно уехать с места страшной аварии, в которой погибли и ранены люди? И как вообще свидетели, с которых не сняли показания, просто садятся в другую машину, уезжают в аэропорт и спокойно улетают?

Ксении Собчак не было на месте ДТП в Сочи уже через пять минут после столкновения, рассказал один из очевидцев Telegram-каналу Mash, который как раз проезжал мимо и ведущей там не увидел.

«Водителя Volkswagen вытаскивали, он вообще в таком полуживом состоянии был, я в итоге узнал, что он все-таки остался в живых», — заключил он.

Другой очевидец, Рустам, заявил, что оказался одним из первых на месте аварии и позвонил спасателям.

Водитель Фольксвагена, в который врезался Мерседес c Собчак, подтвердил во время опроса, что ему и пострадавшим пассажирам помогли лишь проезжающие очевидцы, пишет телеграмм-канал Baza. Из Мерседеса люди вышли лишь через 5–10 минут, чтобы пересесть в другое такси.

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Сам он вез в VW двух знакомых девушек. Мерседес с ведущей внезапно вырулил из-за автобуса, который двигался по встречной, и сразу заехал им в лоб. Времени уйти от столкновения не было. У водителя VW диагностировали вывих головки бедренной кости, он тоже находится в больнице.

На водителя Мерседеса Олега Цоя возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть человека». Свою вину он признал.

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Фото: Инстаграм