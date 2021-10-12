Готовы ли мы покупать машины только через интернет? Исследование

Да, 70% потребителей уже готовы к полностью автоматизированной онлайн-покупке нового автомобиля, хотя дилерские оффлайн-центры по-прежнему остаются наиболее массовым местом продаж.

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Поведение покупателей стремительно меняется, реагируя на изменения, происходящие в мире. Все больше людей предпочитают быстроту и комфорт, а использование онлайн-ресурсов это обеспечивает, в ходе исследования выяснили компании Google и Kantar.

В 2021 году уже 7% опрошенных приобрели новое авто в сети — против 5% в прошлом году, а число потребителей, впервые увидевших свой автомобиль именно в онлайн, достигло 89%.

Что изменилось?

Практически все (99%) покупатели в процессе поиска машины прибегают к помощи нескольких онлайн-ресурсов, в среднем около 8. Больше всего на покупку авто влияют поисковые системы (99%), онлайн-видео (90%) и официальные сайты производителей (62%). Меньше всего потенциальные клиенты прислушиваются к советам продавцов в автосалоне (20%), консультантов в сервисном центре (20%) и ТВ рекламе (12%).

В качестве наиболее сильно влияющего на покупку 58% опрошенных отмечают контент, созданный независимыми экспертами и профессионалами. Также с большим интересом смотрят видео от блогеров (45%), автомобилистов (42%) и производителей (36%). Менее популярен контент, созданный автодилерами — его ценят 16% потребителей.

Что привлекает в онлайн-ресурсах?

Большинство (48%) выделило возможность легкого поиска и сравнения здесь автомобилей, удобство и экономию времени (46%). Немаловажным для потребителей является доступ к независимым рейтингам (35%) и подробное описание автомобиля с использованием картинок и видео (32%). Однако покупатели сталкиваются и со сложностями в онлайне. В 2021 году на 39% упал уровень удовлетворенности потребителей онлайн-инструментами, например конфигуратором. Покупателям важно, чтобы у них был легкий доступ к актуальной информации о доступных моделях и информации об их любимых брендах.

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YouTube по-прежнему сильно влияет на потребителя: 36% опрошенных именно видеохостинг помог принять окончательное решение, сузить (33%), изменить или укрепить выбор (32%), а также познакомиться с новым производителем, который ранее не рассматривался (27%).

Автодилеры: актуально или нет?

Большинство клиентов по-прежнему предпочитает покупать и забирать новое авто у дилера (92%), однако считают онлайн-покупку и доставку опциями будущего. Несмотря на то, что 97% даже при оформлении покупки онлайн стараются забрать авто из салона и не пользуются сервисом доставки домой или в офис, популярность не означает, что людей здесь все устраивает. 35% опрошенных недовольны попытками дилеров продажи навязанных услуг, также многие выделяют неудобства, связанные с дополнительными временными затратами: заполнением документов (28%), процессом оформления (27%), дорогой до автосалона (26%) и долгим временем ожидания (24%).

В опросе приняли участие 500 человек, мужчины и женщины различных возрастных групп, купивших автомобили в этом году в России.

Когда пора менять авто — ответ вы найдете тут.



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