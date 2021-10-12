Душ, туалет, холодильник, стол, большущая кровать и много чего еще.

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На платформе газовского полноприводника создали современный автодом. Причем экземпляр не позиционируется как уникальный — нижегородская компания «Форвард», создающая каркасно-панельные надстройки для различных ГАЗов, предлагает эту модель к покупке. Цена обговаривается индивидуально.

Стоит напомнить, что стандартный Садко с двухрядной кабиной, турбодизелем ЯМЗ и 5-ступенчатой МКП стоит от 3,4 млн рублей. Для автодома взяли модификацию с удлиненной колесной базой.

Каркас надстройки сварен из стальных труб, обшит панелями из композита и тщательно утеплен. Жилой отсек без зазоров состыкован с двухрядной кабиной, что создает впечатление единого кузова. Интересно, что забраться в отсек можно не только через задние распашные двери, но и спереди — через кабину.

Модуль оснащен электрической сетью 220В и бензогенератором, имеет светодиодное освещение, системы водоснабжения и вентиляции, сообщает «Русский автомобиль». Также есть кондиционер, независимый отопитель и малогабаритная дровяная печь в отдельном отсеке с выводом дымохода на крышу.

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Внутреннее пространство делится на основной отсек и санузел, который, в свою очередь, разделен на душевую и биотуалет с мойкой. Санузел обслуживается снаружи фургона. Основной отсек предлагает раскладные рундуки (получается большая кровать), обеденный стол, холодильник, полки и ящики для вещей.

Есть и дополнительные объемы для груза —- над задним рядом сидений «родной» кабины и на крыше, на внешнем багажнике. На таком «сухопутном корабле» можно позволить себе многое, учитывая дизель, полный привод part-time, блокировки мостов и понижайку.

А другая нижегородская компания — «Универсал НН» — планирует делать минивэн на базе УАЗа Профи.

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Фото: ООО «Форвард»