Появились первые изображения Mazda CX-50

Новый кроссовер должен появиться только в следующем году, но патентные изображения раскрыли его дизайн до премьеры.

Материалы по теме У Мазды появится 5 новых кроссоверов

Мы уже писали о том, что в ближайшее время у Мазды появятся пять новых кроссоверов: CX-50, CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90, который заменит CX-9. Производство же CX-50 начнется уже в январе 2022 года.

Официальная же премьера кроссовера, который имеет все шансы стать одной из самых популярных моделей марки, должна состояться только в следующем месяце на автосалоне в Лос-Анджелесе.

На рисунках мы видим Мазду, очень похожую на ту, которая проходила испытания на дорогах общего пользования и которую сфотографировали папарацци. Ее выдают фары и тонкие горизонтальные светодиодные полосы в бампере, а также радар в его центре. Задние фары тоже очень похожи.

Как CX-30 стал более просторной альтернативой CX-3, кроссовер CX-50 станет «старшим братом» CX-5. Mazda уже заявила, что CX-5 останется в модельном ряду и будет периодически обновляться.

Предполагается, что Mazda CX—50 будет продаваться только в США, но ничто не мешает компании изменить планы, если того потребует рынок.

Также скоро в продаже появится новая Mazda6 с задним приводом.

«За рулем» теперь есть и в TikTok .

Изображения: Патентное бюро США

Видео: Youtube