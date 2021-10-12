Появились первые изображения Mazda CX-50

Мы уже писали о том, что в ближайшее время у Мазды появятся пять новых кроссоверов: CX-50, CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90, который заменит CX-9. Производство же CX-50 начнется уже в январе 2022 года.
Официальная же премьера кроссовера, который имеет все шансы стать одной из самых популярных моделей марки, должна состояться только в следующем месяце на автосалоне в Лос-Анджелесе.
На рисунках мы видим Мазду, очень похожую на ту, которая проходила испытания на дорогах общего пользования и которую сфотографировали папарацци. Ее выдают фары и тонкие горизонтальные светодиодные полосы в бампере, а также радар в его центре. Задние фары тоже очень похожи.
Как CX-30 стал более просторной альтернативой CX-3, кроссовер CX-50 станет «старшим братом» CX-5. Mazda уже заявила, что CX-5 останется в модельном ряду и будет периодически обновляться.
Предполагается, что Mazda CX—50 будет продаваться только в США, но ничто не мешает компании изменить планы, если того потребует рынок.
- Также скоро в продаже появится новая Mazda6 с задним приводом.
- «За рулем» теперь есть и в TikTok.
Изображения: Патентное бюро США
Видео: Youtube