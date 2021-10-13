ГИБДД научилась отслеживать машины в розыске и снятые с учета

Чтобы выявлять нарушителей, в планшеты инспекторов установят специальное программное обеспечение.

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Мэрия Москвы выделила 180 млн руб. на разработку нового программного обеспечения для управления дорожными камерами. Это позволит сотрудникам ГИБДД с помощью мобильного приложения «Перехват» отслеживать и останавливать для проверки машины, находящиеся в розыске, снятые с учета и зарегистрированные на умерших граждан. Сейчас таким автовладельцам удается избегать штрафов с камер.

На планшеты инспекторов установят мобильное приложение, которое позволит патрулям подключиться к любым дорожным камерам, обнаружить автомобиль, находящийся в розыске, и остановить его для проверки. Сейчас камеры, распознав на дороге подозрительное транспортное средство, направляют информацию в единую «диспетчерскую», оттуда сигнал поступает ДПС. На пересылку уходит слишком много времени, а приложение позволит оперативно отслеживать и останавливать нарушителей.

Например, скандально известный блогер Эдвард Билл, устроивший аварию с несколькими пострадавшими в центре Москвы в апреле 2021 года, управлял незарегистрированной Audi, из-за чего штрафы ему не приходили.

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Также планируется активнее использовать возможности нейросети. К примеру, камера фиксирует нарушителя ПДД на зеленой Lada Granta с регионом 99 и непрочитанным символом в знаке. Искусственный интеллект сопоставит данные (модель, марка и т.д.), и сочетание будет восстановлено. Если будет скрыто несколько символов, нейросеть предложит ЦОДД варианты, и после проверки и выявления единственно верного, материал передадут в ГИБДД для формирования «письма счастья».

Эффективность нового софта будет зависеть от количества сотрудников ДПС, способных с ним работать, отмечают эксперты.

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Фото

:Сергей Бобылев/ТАСС