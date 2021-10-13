Однако базовая версия самого доступного UX пока осталась по прежней РРЦ — 2 620 000 рублей.

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В октябре подорожали самые популярные модели Lexus. В очередной раз откорректированы прайсы у семейств UX, NX и RX, а также у внедорожников GX и седанов ES с 2-литровыми моторами. Цена.Авто отмечает, что для GX и RX цены поднимаются уже второй раз с начала осени. Прибавка по разным моделям и версиям получилась различная, и кое-где — весьма существенная: подорожание составило от 9000 до 432 000 рублей.

Примечательно, что и минимальная, и максимальная прибавка из вышеуказанной дельты принадлежит семейству RX, и более того, именно кроссоверу RX350. Базовая комплектация теперь стоит 5 321 000 рублей, а максимальная — 6 254 000 рублей. Более доступный RX300 тоже подорожал существенно (от 9 тыс. до 405 тыс. рублей), и стоит от 4 300 000 до 5 709 000 рублей. RX350L прибавил на 127 000 рублей; актуальные цены — от 5 452 000 до 6 473 000 рублей. А топ-версия RX450h «потяжелела» на 194 000 рублей и стоит теперь 7 174 000 рублей.

Самый простой RX теперь стоит 4 300 000 рублей

Семейство NX (NX200, NX300, NX300h) стало дороже на 100–169 тыс рублей (самые большие наценки — у наиболее доступного «двухсотого»), и его представители теперь оцениваются в цену от 3 129 000 до 5 040 500 рублей.

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Минимальная и максимальная цена на самый «демократичный» кроссовер UX200 остались неизменными, 2 620 000 и 3 168 000 рублей, а вот по средним комплектациям наблюдается рост на 35–71 тыс. рублей. Гибридный UX250h подорожал на 20–35 тыс. рублей и стоит теперь от 3 231 000 до 4 134 000 рублей.

Седаны ES подорожали на 140 тыс. рублей, но только в начальном 2-литровом варианте (2,5 л и 3,5 л — пока без изменений); ES200 стоят от 3 514 000 до 3 532 000 рублей. Внедорожник GX460 (соплатформенник LC Prado) прибавил на 38–100 тыс. рублей в зависимости от версии и оценивается от 6 089 000 до 6 612 000 рублей.

А насколько выросли цены на популярные кроссоверы за последние пять лет? Специалисты все посчитали.

«За рулем» теперь есть и в TikTok.

Фото: Lexus