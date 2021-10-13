«Газпромнефть» открыла новую интерактивную заправку

В поселке Майский Вологодской области на десятом километре федеральной трассы А-119 появилась необычная АЗС — интерактивная.
От прочих заправок она отличается медиаэкранами, установленными на фасаде АЗС. С их помощью клиенты могут заправиться без помощи оператора. Современное оборудование АЗС подключено к единому мониторинговому центру инфраструктуры, который следит за исправностью приборов и сохранностью топлива.
В танках заправки всегда находится изрядный запас топлива нефтеперерабатывающих заводов «Газпром нефти»: бензины АИ-92 и АИ-95, высокотехнологичные G-Drive 95 и G-Drive 100, а также дизельное топливо «ОПТИ».
Для экономии времени оплата залитого топлива производится после заправки. Всего предусмотрены два варианта: оплата обычным способом и через приложение «АЗС „Газпромнефть“.
Всего на заправке работают шесть топливораздаточных колонок и две выносные, которые предназначены для быстрой заправки грузовиков и тягачей. Также есть пункт бесплатной подкачки шин, Wi-Fi и кран с технической водой. Кроме того, на территории АЗС есть магазин и фирменное кафе «Баранка» на 64 посадочных мест с комфортной детской площадкой.
«Новый объект на трассе А-119 стал второй интерактивной станцией сети „Газпромнефть“ в области и 46-ой в России. До конца 2023 года в Вологодской области планируется открыть еще две станции в новом интерактивном формате», — отметил руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России Олег Кузьменков.Кстати, это редкий случай, когда на только что открытой трассе сразу присутствует развитая инфраструктура.
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«Предметом особой гордости для нас является одномоментный запуск федеральной трассы А-119 „Вологда — Медвежьегорск“ и полноценного многофункционального дорожного комплекса, частью которого стал филиал „Кафе Баранка“. Вместе с нашим партнером сетью АЗС „Газпромнефть“ мы готовы предложить лучшую дорожную инфраструктуру и разрушить стереотип об отсутствии придорожного сервиса в нашей стране. Кроме того, важно отметить, что путешествия по России стали неотъемлемой частью нашей жизни, в связи с этим наша общая цель — сделать их максимально комфортными, безопасными и привлекательными для любой аудитории», — сообщил генеральный директор ООО «Кафе Баранка» Владимир Красулин.
Фото: Газпромнефть