Появилась новая версия Renault Kaptur - Intense

Новинка отличается особой двухцветной окраской кузова с контрастными акцентами, а в салоне добавились оранжевые элементы и вставки под карбон.

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Новая версия кроссовера Renault Kaptur Intense создавалась с учетом пожеланий клиентов. Поэтому в ее комплектацию вошли самые востребованные опции, включая аудиосистему Bose.

Кузов автомобиля окрашивается в два цвета. Это сочетание оранжевого металлика, белого неметаллика, красного, синего, серебристого и темно-серого кузова с черной или серебристой крышей, на которой установлена антенна «акулий плавник».

Также Kaptur Intense получил 17-дюймовые легкосплавные диски Montis темно-серого цвета и накладки под карбон на боковых зеркалах. На крыльях крепятся шильдики с надписью «INTENSE».

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Сиденья получили комбинированную обивку с оранжевой прострочкой и оранжевую окантовку воздуховодов, а на передней панели появились вставки под карбон.

Оснащается Kaptur Intense турбодвигателем ТСе150 и вариатором CVT X-tronic. Привод может быть как полным, так и передним. Также можно заказать недорогую переднеприводную версию с 1,6-литровым мотором, работающим в паре либо с вариатором, либо с механикой.

Также кроссовер будет обязательно оснащаться климат-контролем, камерой заднего вида и задними парктрониками, аудиосистемой Bose с шестью динамиками, усилителем и сабвуфером. Дополнительно можно заказать полностью светодиодные фары Pure Vision.

Новая версия Renault Kaptur Intense станет доступна к заказу через пару недель — в ноябре. Тогда же появится и прайс-лист на новинку.

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Фото: Renault