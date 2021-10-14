Появилась новая версия Renault Kaptur — Intense — журнал За рулем

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Появилась новая версия Renault Kaptur - Intense

Новинка отличается особой двухцветной окраской кузова с контрастными акцентами, а в салоне добавились оранжевые элементы и вставки под карбон.

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Новая версия кроссовера Renault Kaptur Intense создавалась с учетом пожеланий клиентов. Поэтому в ее комплектацию вошли самые востребованные опции, включая аудиосистему Bose.

Кузов автомобиля окрашивается в два цвета. Это сочетание оранжевого металлика, белого неметаллика, красного, синего, серебристого и темно-серого кузова с черной или серебристой крышей, на которой установлена антенна «акулий плавник».

Также Kaptur Intense получил 17-дюймовые легкосплавные диски Montis темно-серого цвета и накладки под карбон на боковых зеркалах. На крыльях крепятся шильдики с надписью «INTENSE».

Появилась новая версия Renault Kaptur — Intense

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Сиденья получили комбинированную обивку с оранжевой прострочкой и оранжевую окантовку воздуховодов, а на передней панели появились вставки под карбон.

Оснащается Kaptur Intense турбодвигателем ТСе150 и вариатором CVT X-tronic. Привод может быть как полным, так и передним. Также можно заказать недорогую переднеприводную версию с 1,6-литровым мотором, работающим в паре либо с вариатором, либо с механикой.

Появилась новая версия Renault Kaptur — Intense

Также кроссовер будет обязательно оснащаться климат-контролем, камерой заднего вида и задними парктрониками, аудиосистемой Bose с шестью динамиками, усилителем и сабвуфером. Дополнительно можно заказать полностью светодиодные фары Pure Vision.

Появилась новая версия Renault Kaptur — Intense

Новая версия Renault Kaptur Intense станет доступна к заказу через пару недель — в ноябре. Тогда же появится и прайс-лист на новинку.

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Фото: Renault

Появилась новая версия Renault Kaptur — Intense

Новинка отличается особой двухцветной окраской кузова с контрастными акцентами, а в салоне добавились оранжевые элементы и вставки под карбон.

Появилась новая версия Renault Kaptur — Intense — фото 1285031Появилась новая версия Renault Kaptur — Intense — фото 1285030Появилась новая версия Renault Kaptur — Intense — фото 1285032Появилась новая версия Renault Kaptur — Intense
Появилась новая версия Renault Kaptur — Intense

Новинка отличается особой двухцветной окраской кузова с контрастными акцентами, а в салоне добавились оранжевые элементы и вставки под карбон.

Появилась новая версия Renault Kaptur — Intense — фото 1285031Появилась новая версия Renault Kaptur — Intense — фото 1285030Появилась новая версия Renault Kaptur — Intense — фото 1285032Появилась новая версия Renault Kaptur — Intense
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Отзывы о Renault Kaptur (9)

Renault 2000 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

К перечисленному в статье добавлю шикарную тягу на трассе при любой! нагрузке. На мокром асфальте свет реально видно.

Недостатки:

Нету розетки в багажнике, поставили. Мультимедиа не проигрывает видео и телефон неудобно подключать (блютус и провод это гемор)

Комментарий:

Владею машиной почти год, брал себе на юбилей максималку со всеми возможными допами. О французах вообще ничего никогда не знал, и вообще нет любимых марок. Просто по ттх и тестдрайву выбрал с десятка кроссоверов и очень счастлив! Кстати, сиденья шикарные на длинные поездки. После корейцев эти сид...

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