Renault Россия объяснила 0 звезд Дастера при краш-тестах

Российские кроссоверы Duster существенно отличаются от тех, что производятся в Южной Америке.

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В 2019 году Renault Duster хорошо справился с краш-тестами Latin NCAP, получив 4 звезды. Но после того, как автомобиль стали собирать в Бразилии на заводе в Сан-Жозе-дус-Пиньяс, организация решила провести повторные тесты, чтобы проверить именно бразильский вариант кроссовера. При боковом столкновении автомобиль перевернулся, одна из дверей открылась, а его топливный бак дал течь.

После того как стало известно о провальном краш-тесте Latin NCAP популярного кроссовера, «За рулем» обратился в российское представительство компании за комментариями. Насколько отличаются Дастеры, собираемые в Южной Америке и России?

Renault Duster, продающийся в Латинской Америке, проходил краш-тесты Latin NCAP в 2019 году и по их результатам имеет 4 звезды по безопасности пассажиров и 3 — детей. С тех пор машина не менялась и имеет тот же набор систем активной и пассивной безопасности. В 2020 году эта же организация (Latin NCAP) изменила тестовые протоколы, поэтому результаты отличаются.

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Renault Duster, представленный на российском рынке, — это отдельный проект, который потребовал большой работы инженеров, специалистов по наладке производства и работе с российскими поставщиками, инженеров-испытателей и др. Автомобили Renault Duster, произведенные на Московском заводе, имеют высокую степень локализации, которая включает не только сами детали, но и материалы, из которых они сделаны. Среди примеров узлов и комплектующих, производимых в России: крупная штамповка (из российской стали), пластиковые детали экстерьера и интерьера (российский пластик используется для литья крупных и мелких деталей), производство и сборка сидений, топливная система и выхлопная линия, стекла, обивки салона и багажника.

Важно отметить, что перед выводом нового Duster на российский рынок мы провели широкую программу испытаний для адаптации модели к российским условиям эксплуатации, в том числе краш-тесты. Renault разрабатывает свои модели с расчетом на максимальный рейтинг пассивной безопасности, что подтверждено внутренними испытаниями по методике ODВ65.

Подробнее узнать о том, как проводились испытания российского Дастера, вы можете здесь.

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Фото: Renault