АВТОВАЗ планирует очередное повышение цен

Дилеры АВТОВАЗа получили информацию о повышении цен с 18 октября в среднем на 1,5%, сообщает «Прайм» с ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).
Если это произойдет, повышение станет уже шестым у автопроизводителя в этом году. Сейчас минимальная стоимость Lada Granta составляет 550 900 рублей, Vesta — 783 900 рублей, Largus — 768 900 рублей, Xray — 761 900 рублей, Niva Legend — 649 900 рублей, Niva Travel — 820 900 рублей.
В РОАД также отметили, что дефицит на рынке не ослабевает, и другие бренды также постепенно будут повышать цены еще до конца года.
Марка Lada включает пять семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Доля бренда на российском рынке в сентябре составила 14,4%, снизившись на 8,4 п.п.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи АВТОВАЗа в сентябре на фоне дефицита электронных компонентов упали на 51% — до 17 189 автомобилей. В сентябре возглавила список самых продаваемых моделей на нашем рынке Lada Vesta с результатом 8724 машины (-24% к сентябрю 2020 года)
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Фото: Владимир Гердо/ТАСС