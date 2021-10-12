Удовольствие кончилось: АВТОВАЗ перестал устанавливать EnjoY Pro

Последние автомобили с новой мультимедийной системой собрали еще в июле.

Материалы по теме Новая мультимедиа для Лады — первый тест

Автомобили Lada с новой мультимедийной системой EnjoY Pro не будут выпускаться АВТОВАЗом как минимум до конца текущего года. Об этом сообщает «Нетипичный АВТОВАЗ». По данным источника, до последнего времени сохранялась вероятность включения в производственный план комплектаций Lada XRAY серии #Club, оснащенной новой ММС, однако теперь и этот вариант отпал.

По неофициальным данным, последние Lada XRAY серии #Club с мультимедийкой EnjoY Pro были собраны на конвейере завода еще в июле нынешнего года. Напомним, кроме семейства XRAY EnjoY Pro предлагалась для моделей Vesta и Granta, а также планировалась к установке на Largus.

Однако вместо планов по расширению началась в некотором роде редукция. В сентябре АВТОВАЗ представил упрощенную ММС для Весты — она называется EnjoY (без дополнения «Pro») и урезана по функционалу: нет сервисов Яндекса и обновления по воздуху.

Материалы по теме Веста получила новую мультимедийную систему

По дальнейшему выпуску машин с таким головным устройством данных нет, а вот старшая EnjoY Pro пока устанавливаться не будет.

Такое положение вещей может быть связано с дефицитом электронных компонентов — по этой причине АВТОВАЗ сейчас то запускает, то вновь останавливает конвейер. По последним данным, производства XRAY, Largus и Granta простоят с 13 по 15 октября.

Зато на дешевые комплектации XRAY теперь ставят литые диски, а со всеми без исключения товарными машинами в комплекте идет набор автомобилиста (+ 2400 к цене).

«За рулем» теперь можно читать в Facebook.

Фото: АВТОВАЗ