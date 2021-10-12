Начиная с 18 октября 2021 года Лады будут в обязательном порядке комплектоваться дорожными наборами автомобилиста. Отказаться от него (а он увеличит цену автомобиля на 2,4 тысячи рублей) нельзя.
Это стандартный набор, который укладывается в сумку из плотной синтетической ткани с логотипом «Lada». В него входят знаки аварийной остановки, аптечка первой помощи, буксировочный трос-лента, огнетушитель порошковый ОП-2.
Купить Ладу без набора автомобилиста, как пишет Лада.Онлайн, смогут корпоративные клиенты, в контрактах с которыми указаны фиксированные цены на автомобили, работники альянса и те покупатели, кто заказал или закажет автомобили до 18 октября.
Отметим, что аналогичные дорожные наборы автомобилиста в онлайн-магазине «За рулем» стоят от 1800 рублей.
Также сообщается, что с 18 октября произойдет очередной рост цен на автомобили Lada, не связанный с наборами автомобилиста. Автомобили станут дороже на 6600–17 600 рублей.
- Японец протестировал Lada Largus и очень удивился.
- «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.
Фото: Depositphotos