Этот автомобиль уже скоро начнет продаваться в России. Как это бывает сегодня с китайскими машинами, без переплат и очередей.

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До конца 2021 года в России начнутся продажи нового семиместного кроссовера EXEED VX. Салон автомобиля будет предлагаться в двух цветовых гаммах — королевской белой и благородной черной.

Кстати, сиденья автомобиля изготавливает американский производитель Lear (как все перевернулось). Они обшиты кожей с ромбовидной прострочкой, имеют анатомическое строение и множество регулировок. Естественно, в них есть обогрев и вентиляция.

Объем багажника внедорожника составляет 520 литров в семиместной конфигурации, а в пятиместной — более 2500 литров. При сложенных сиденьях второго и третьего ряда длина багажника достигает 2040 см. Кроме того, в салоне предусмотрено 36 мест для хранения вещей и документов.

Также в салоне есть два ЖК-экрана диагональю по 12,3 дюйма каждый и разрешением 1920х720 пикселей. Это цифровая приборная панель с тремя темами на выбор (sport, comfort и style) и экран мультимедии, на который также выводятся изображения с камер системы кругового обзора. Также предусмотрен проекционный дисплей на ветровом стекле. Многофункциональное рулевое колесо имеет обогрев и подрулевые переключатели передач.

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На центральной консоли есть еще один сенсорный экран, с помощью которого можно настраивать климатическую систему, включать подогревы и вентиляцию кресел. Кстати, климат-контроль в кроссовере трехзонный: для водителя, переднего пассажира и для пассажиров второго ряда.

Ниже расположены кнопки активации электронных помощников водителя и системы кругового обзора, а между креслами виден тачпад — сенсорную панель для управления музыкой (это аудиосистема Sony с 12 динамиками).

В центральном подлокотнике есть два подстаканника и два USB-разъема. Еще по одному USB-разъему находятся на втором и третьем ряду. Для пассажиров второго ряда предусмотрен собственный сенсорный экран для управления климатом и обогревом сидений.

Атмосферу в салоне создает светодиодная контурная подсветка с 64 оттенками и огромная сдвижная панорамная крыша из высокопрочного теплоизоляционного стекла толщиной 5 мм, оснащенная солнцезащитной шторкой.

Пока неизвестно, какими моторами и коробками будет оснащаться новый EXEED VX. Эту информацию компания Chery опубликует позже.

Первым российским электромобилем, выпускающимся в нашей стране, судя по всему, станет Chery.

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Фото: Chery