Названы автомобили с лучшими сиденьями

Чтобы удобно устроиться в автомобиле, необязательно покупать премиальную модель. Например, можно приобрести недорогой Hyundai или Nissan.

Материалы по теме Осторожно — эти системы не работают в дождь

Качество автомобильных кресел оценивалось JD Power в ходе опроса 110 827 покупателей и арендаторов новых автомобилей, которые ездили на них не менее трех месяцев — с февраля по июль 2021 года. Как обычно, качество сидений измерялось количеством проблем на 100 автомобилей (PP100) — чем меньше цифра, тем кресла лучше.

Первое место в категории компактных автомобилей заняли сиденья Hyundai Elantra, набрав всего 5,7 балла. Honda Civic (РР 7,5) и Volkswagen Golf (РР 7,8) занимают второе и третье места.

Nissan Rogue (X—Trail) возглавил список компактных кроссоверов, оставив на втором и третьем местах Ford Mustang Mach-E (РР 7,0) и Honda CR-V (РР 7,1). Кстати, этот кроссовер Nissan получил самый низкий PP 100 среди массовых непремиальных моделей — 4,2 балла, обогнав даже многие машины премиум-класса.

Материалы по теме У нас и в США — сравнили проблемы автомобилистов

Самыми удобными креслами в классе среднеразмерных кроссоверов были признаны сиденья Chevrolet Blazer (РР 6,1), Hyundai Palisade (РР 6,4) и Nissan Murano (РР 7,1).

Самыми удобными пикапами оказались Ram 1500 (РР 6,3), Ford F-150 (РР 6,4) и GMC Sierra (РР 6,7).

Среди премиальных брендов наиболее удобными креслами оснащаются Porsche 718 (РР 4,6), Lexus RC (РР 4,7) и Genesis G90 (РР 4,9). В классе премиальных кроссоверов лучшим оказался Lexus UX (РР 4,4), обогнав Lexus LX (РР 5,8) и BMW X4 (РР 6,1).

Фото: Haryo Ramadantyo / Unsplash