От постоянных переплат за ненужные системы устали уже две трети опрошенных «За рулем» автомобилистов.

Материалы по теме Geely Atlas Pro станет еще доступнее

С каждым годом автомобили оснащаются все большим количеством дорогих систем, которыми многие даже не пользуются. Об этом говорит и новое исследование американской организации JD Power, согласно которому третью систем автовладельцы пользуются только первые 90 дней, а потом перестают и заявляют, что в следующий раз купили бы машину без них.

Подобная ситуация складывается и в России — большинство бы предпочло современным системам более доступную цену автомобиля. Мы выяснили это в результате опроса, желая узнать мнение наших читателей об упрощенных антикризисных комплектациях.

Напомним, что в конце августа прошел слух, что АВТОВАЗ намерен выпустить антикризисную Гранту, в которой не будет магнитолы, кондиционера, системы ABS. Такой автомобиль мог бы стоит около 500 000 рублей (сегодня самая дешевая Гранта рекламируется по цене от 550 900 рублей).

Материалы по теме Удовольствие кончилось: АВТОВАЗ перестал устанавливать EnjoY Pro

Из более тысячи опрошенных людей со всей России более 27% сочли подобные автомобили без современных систем бредовой идеей. Машина должна оснащаться по последнему слову техники: это и безопасность, и комфорт.

При этом более 31% опрошенных уверены, что «машины такими и должны быть — простыми и дешевыми». То есть систем в них сегодня устанавливается столько, что от некоторых вполне можно отказаться. Но автопроизводители и их маркетологи не дают покупателям такой возможности.

Большая часть водителей, а именно 36%, признают, что в автомобилях есть не нужные им электронные системы, и при возможности отказываться от них избирательно они бы этой возможностью обязательно воспользовались.

Таким образом, за удешевление автомобилей за счет отказа от ненужных систем выступают более 67% автомобилистов.

За простые и доступные по цене автомобили выступают и в Европе, где бюджетная Dacia Sandero обошла по продажам давнего фаворита Старого Света — недешевого VW Golf .

«За рулем» теперь можно читать в Facebook .

Фото: Depositphotos