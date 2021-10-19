За гаражи придется платить — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

За гаражи придется платить

Правительство назначило цену мест под некапитальные гаражи, которые чаще называют «ракушками», а также металлические сварные.

Материалы по теме
У вас гараж есть? Поздравляем: вы попали под амнистию

В Росреестре определились с тем, как рассчитывать стоимость за пользование землей, на которой установлен гараж-ракушка или сварной гараж с воротами. Для каждого отдельного случая будет устанавливаться своя цена.

«С учетом того, что земельный участок для размещения некапитального гаража не оформляется в собственность или в аренду, постановлением установлен размер платы, который соответствует сумме земельного налога, рассчитанного с учетом площади участка, занимаемого некапитальным гаражом», — объяснили в Росреестре.

Материалы по теме
Перекос политкорректности: парковка для секс-меньшинств

Чтобы узнать, сколько придется платить за гараж, нужно выяснить кадастровую стоимость земли, на которой он стоит, а затем умножить ее на процент налога. Например, если 1 квадратный метр земли стоит 20 тысяч рублей, а под гараж отведено 10 метров, то общую сумму в 200 тысяч надо умножить на земельный налог (допустим, 0,025%) и получим плату в размере 5000 рублей в год. Примерно столько придется платить владельцам гаражей-ракушек в Москве.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Григорий Сысоев

Наше новое видео
Он вам не Lаnd Cruiser! 5 отличий нового Lexus LX (и всего одно совпадение)
Кроссовер Genesis GV70 — тест и обзор
На службе в КГБ: удивительные факты о черном седане Tatra

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров688Количество комментариев1
Оцените материал
1:0
Читать комментарии (1)
Загрузка...