Инспекторов поразило обилие переделок в Запорожце

В Новороссийске сотрудники местной ДПС обратили внимание на очень странный Запорожец ярко-лимонного цвета и не смогли проехать мимо. В ходе проверки они выявили массу изменений, внесенных в конструкцию этого ЗАЗ-968М.
Автомобиль изрядно «оттюнинговали» внешне, в частности, стекла были изрядно затонированы, в нарушение ГОСТа. Кроме того, на автомобиль установлен двигатель, не соответствующий данному транспортному средству, изменена конструкция тормозной системы, установлена самопальная выхлопная система двигателя внутреннего сгорания, сообщается в Instagram Новороссийского отдела УГИБДД
На водителя составлено несколько административных материалов, на основании которых сотрудниками отдела технического надзора будут подготовлены документы для прекращения регистрации транспортного средства.
Инспекторы Новороссийска отметили, что с начала года за внесение изменений в конструкцию уже прекращена регистрация 45 автомобилей.
- А это забавный дорожный конфликт, который завершился, впрочем, вполне мирно.
- «За рулем» теперь можно читать в Instagram.