Инспекторов поразило обилие переделок в Запорожце

Не заметить на дороге этот ярко-желтый автомобиль было просто невозможно.

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В Новороссийске сотрудники местной ДПС обратили внимание на очень странный Запорожец ярко-лимонного цвета и не смогли проехать мимо. В ходе проверки они выявили массу изменений, внесенных в конструкцию этого ЗАЗ-968М.

Автомобиль изрядно «оттюнинговали» внешне, в частности, стекла были изрядно затонированы, в нарушение ГОСТа. Кроме того, на автомобиль установлен двигатель, не соответствующий данному транспортному средству, изменена конструкция тормозной системы, установлена самопальная выхлопная система двигателя внутреннего сгорания, сообщается в Instagram Новороссийского отдела УГИБДД





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На водителя составлено несколько административных материалов, на основании которых сотрудниками отдела технического надзора будут подготовлены документы для прекращения регистрации транспортного средства.

Инспекторы Новороссийска отметили, что с начала года за внесение изменений в конструкцию уже прекращена регистрация 45 автомобилей.

