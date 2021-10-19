Google Карты начали экономить топливо

Теперь маршруты можно прокладывать, ориентируясь на расход топлива, а не на расстояние и время в пути.

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Google Maps объявил о важном обновлении приложений для Android и iOS, которое позволит автомобилистам экономить топливо. Оно получило название «экологически чистая маршрутизация». И хотя о нем было заявлено еще пару недель назад, появляться обновление начало только сейчас.

Теперь Google Maps предлагает маршрут, на котором автомобиль сожжет меньше топлива. Дорога может оказаться длиннее или занять больше времени, чем «самый быстрый» маршрут, но экономичнее, например из-за равномерного движения. В некоторых случаях, по заявлению Google, самый быстрый маршрут может быть и самым экономичным, поэтому водителю будет предлагаться только один вариант, сочетающий в себе оба преимущества.

Если же окажется предложено несколько маршрутов, то один из них будет окрашен в зеленый цвет, а также на нем будет указан процент экономии топлива относительно самого быстрого маршрута. Автомобилист же может сделать выбор, по какому пути ехать. Если же вам не нужно экономить топливо, то экологически чистую маршрутизацию можно отключить.

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Для построения экономичного маршрута используется искусственный интеллект. При этом тип транспортного средства не учитывается, хотя это важно: например, гибриды экономичнее в городе, но потребляют больше топлива на трассе, а машины с двигателями только внутреннего сгорания — наоборот.

В Google подсчитали, что благодаря обновлению вредные выбросы в атмосферу могут сократиться на 1 млн тонн в год. Но позволит ли новая функция действительно экономить топливо, пока рано говорить — ее нужно испытать в деле.

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Фото: Isaac Mehegan / Unsplash