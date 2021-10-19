В России обеднел рынок запчастей: выбор сократился на 15–20%

Пока автомобильные детали в наличии есть, однако существенно сузился их ассортимент.

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На российском рынке автозапчастей наблюдается ассортиментное сокращение, по отдельным категориям товаров снижение с начала текущего года составляет 15–20%, сообщают специалисты маркетплейса Autodoc.ru.

Меньше брендов

Так, если в январе 2021 г. предложение тормозных колодок на конкретный автомобиль на российском авторынке было представлено из порядка 50 брендов, то на середину октября на складах поставщиков есть в наличии меньше 40 марок данных запчастей. Заметное падение наблюдается и с поставками масляных фильтров: если еще в начале года на складах продавцов автомобильных запчастей на конкретную модель автомобиля можно было выбрать моторное масло из порядка 100 брендов, то сейчас их менее 70. В свечах зажигания из 25 присутствующих на рынке брендов выбор для той или иной модели авто остался в среднем из 20.

Вымывание ряда брендов связано с логистическими трудностями, удорожанием материалов (металла, базовых масел и пр.), колебанием валютных курсов, дефицитом микрочипов, а также с непредсказуемостью спроса.

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В преддверии зимы наблюдается сезонный всплеск на расходные материалы — вдвое выросли продажи свечей зажигания, на 30–50% увеличился спрос на аккумуляторы, детали систем электропитания, смазочные материалы. Однако если экономическая ситуация будет ухудшаться, люди станут меньше ездить. Нельзя исключать и возможность новых локдаунов. Поэтому продавцы осторожно закупают автозапчасти впрок, чтобы потом не остаться с переполненными складами, комментируют ситуацию в Autodoc.ru.

Перспектива

По прогнозам, в ближайшее время сокращение ассортимента запчастей продолжится, на это влияет продолжающаяся нехватка в автоиндустрии полупроводников. Ведущие мировые производители автокомпонентов, такие как, например, Continental, Bosch, с трудом успевают выполнять свои обязательство по первичной комплектации автомобилей, на выпуск запчастей для послепродажного обслуживания у них остается все меньше ресурсов. На российском рынке запчастей уже ощущается нехватка некоторых деталей электроники: например, систем зажигания, генераторов, а также ряда датчиков.

Российские власти полагают, что страна способна импортозаместить дефицитные компоненты.

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