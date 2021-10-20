Автовладельцы рассказали, когда планируют «переобуться»

Уже поменяли летнюю резину на зимнюю 23% российских водителей.

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Среди тех, кто еще не заменил шины, четверть (24% опрошенных) планируют сделать это только когда среднесуточная температура станет отрицательной и выпадут осадки. Еще 22% респондентов ждут, когда температура в дневное время опустится до 2–5 градусов выше ноля и 19% — когда температура достигнет 0–1 градусов выше ноля, показал опрос, проведенный Авито Авто среди 6500 автомобилистов в период с 12 по 18 октября 2021 года.

15% опрошенных собираются поменять резину на зимнюю, когда температура в дневное время станет отрицательной, 10% не намерены ориентироваться на погоду и сделают это «по календарю», еще 5% — круглый год ездят на всесезонках.

Наиболее ответственно к вопросу сезонной замены резины, согласно результатам опроса Авито Авто, подошли автовладельцы в возрастной группе от 18 до 24 лет: среди респондентов этой категории уже «переобулись» 34%. Тянут со сменой автовладельцы старше 55 лет — только 19% уже прошли процедуру.

В каких регионах «переобуваются» активнее

В северных регионах страны автовладельцы «переобуваются» активнее: в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах уже заменили резину на зимнюю 48% опрошенных автомобилистов, в Уральском федеральном округе «переобулись» больше четверти водителей (31%). В Центральном федеральном округе поменяли шины 19% опрошенных водителей, в Северо-Западном федеральном округе это сделали 13% автовладельцев, а в Приволжском федеральном округе — 12% водителей.

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