Немцы оценили Lada Niva Travel

Им понравилось, что этот автомобиль не думает за водителя.

Материалы по теме Niva Legend и Travel: 7 важных отличий и плюс 160 тысяч

Журналисты Autobild отметили несколько особенностей Niva Travel по сравнению с Niva Legend, сравнили дизайн передней части внедорожника с Toyota RAV4 и назвали автомобиль «старым вином в новых бутылках».

Салон автомобиля стал для немцев приветом из начала 1990-х годов. Они отметили нерегулируемую рулевую колонку, «рыбный» запах в салоне и смешные звуки закрывания дверей… Также они похвалили машину за кнопки стеклоподъемников на видных местах, более современные подрулевые переключатели и асимметричное заднее стекло в стиле Land Rover Discovery, которое улучшает обзор с места водителя. Особенно немцам понравилась климатическая система, которую они сравнили с доменной печью.

Материалы по теме Внедорожник Niva Travel начали продавать в Иордании. Цена удивляет

Понравилось немцам и то, что воет новая Нива как реактивный самолет уже не на 80 км/ч, а только на 110 км/ч, и гораздо лучше тормозит.

То, что внедорожник Лады не думает за водителя, эксперты издания назвали приятной особенностью и отметили, что машина создана для грубого с ней обращения.

В чем Нива обыграла Defender? Неизвестные факты о первом в мире кроссовере.

«За рулем» теперь можно читать в Facebook .

Фото: АВТОВАЗ