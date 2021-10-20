Немцы оценили Lada Niva Travel

Журналисты Autobild отметили несколько особенностей Niva Travel по сравнению с Niva Legend, сравнили дизайн передней части внедорожника с Toyota RAV4 и назвали автомобиль «старым вином в новых бутылках».
Салон автомобиля стал для немцев приветом из начала 1990-х годов. Они отметили нерегулируемую рулевую колонку, «рыбный» запах в салоне и смешные звуки закрывания дверей… Также они похвалили машину за кнопки стеклоподъемников на видных местах, более современные подрулевые переключатели и асимметричное заднее стекло в стиле Land Rover Discovery, которое улучшает обзор с места водителя. Особенно немцам понравилась климатическая система, которую они сравнили с доменной печью.
Понравилось немцам и то, что воет новая Нива как реактивный самолет уже не на 80 км/ч, а только на 110 км/ч, и гораздо лучше тормозит.
То, что внедорожник Лады не думает за водителя, эксперты издания назвали приятной особенностью и отметили, что машина создана для грубого с ней обращения.
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Фото: АВТОВАЗ