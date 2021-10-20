Немцы оценили Lada Niva Travel — журнал За рулем

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Немцы оценили Lada Niva Travel

Им понравилось, что этот автомобиль не думает за водителя.

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Журналисты Autobild отметили несколько особенностей Niva Travel по сравнению с Niva Legend, сравнили дизайн передней части внедорожника с Toyota RAV4 и назвали автомобиль «старым вином в новых бутылках».

Салон автомобиля стал для немцев приветом из начала 1990-х годов. Они отметили нерегулируемую рулевую колонку, «рыбный» запах в салоне и смешные звуки закрывания дверей… Также они похвалили машину за кнопки стеклоподъемников на видных местах, более современные подрулевые переключатели и асимметричное заднее стекло в стиле Land Rover Discovery, которое улучшает обзор с места водителя. Особенно немцам понравилась климатическая система, которую они сравнили с доменной печью.

Немцы оценили Lada Niva Travel

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Понравилось немцам и то, что воет новая Нива как реактивный самолет уже не на 80 км/ч, а только на 110 км/ч, и гораздо лучше тормозит.

То, что внедорожник Лады не думает за водителя, эксперты издания назвали приятной особенностью и отметили, что машина создана для грубого с ней обращения.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Niva (13)

LADA 2015 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

1. Достойная подвеска "для Российских дорог" 2. Правильные кресла. 3. Доступна для гаражного ремонта.

Недостатки:

1. ТСУ должно быть в базе всех комплектаций. 2. Движку как минимум не хватает 20% 3. Подогрев сидений без регулировки. 4. Некачественная сборка системы воздуховодов печки/кондиционера

Комментарий:

Пока этой машине нет адекватной альтернативы. Ближайший конкурент — Дастер.

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