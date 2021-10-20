Собчак рассказала о допросе в Сочи

Оказалось, что очная ставка с водителем не проводилась.

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Телеведущей Ксении Собчак на допросе в Сочи спрашивали о том же, о чем и московские следователи. Также ее попросили подтвердить подлинность записи, на которой она объявила выступление Земфиры, и опознать саму себя, садящуюся в Mercedes—Benz.

«Ну что, слетала на допрос (зачем, интересно, учитывая то, что почти три часа меня допрашивали в Москве, и обычно пассажиров в ДТП так не прессуют, но то пассажиров, а то ужасную Собчак). В итоге мне просто задали те же вопросы. Но теперь в Сочи, — высказалась Собчак в своем Telegram-канале, указав, что никакой очной ставки с водителем не было. — Да и с чего она могла быть, если показания с водителем не могли расходиться ну вообще никак».

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Напомним, что автомобиль, в котором Собчак ехала пассажиром, выехал на полосу встречного движения, обгоняя автобус, и столкнулся машиной марки Volkswagen, в которой ехали трое человек — один из них погиб на месте. Водитель, везший Ксению Собчак полностью признал свою вину и находится под домашним арестом. Телеведущая же покинула место ДТП и успела на самолет в Москву.

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Фото: Роман Пименов/ТАСС