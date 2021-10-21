ОСАГО подорожает из-за увеличения выплат

В скором времени планируется повышение выплат за причинение вреда жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 млн рублей, и это не пройдет бесследно.

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Такие планы существуют уже давно, но их раз за разом откладывают. В 2022 году выплаты могут, наконец, повыситься, так как Госдума намерена заняться этим вопросом в ближайшее время.

«С тех пор прошло более шести лет, и уровень жизни россиян за это время заметно вырос. Даже компенсации из бюджета за погибших в случаях чрезвычайных ситуаций составляют 1–2 млн рублей. Лимит выплаты за смерть потерпевшего в ДТП в размере 500 тысяч рублей уже просто морально устарел», — цитируют «Известия» объяснение РСА.

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Повышение лимита, конечно же, приведет к подорожанию полисов ОСАГО. В РСА отметили, что сдвинется верхняя граница тарифного коридора, а аккуратные водители будут покупать полисы по той же цене, что и сегодня. В целом же полисы станут дороже процентов на 20. Разные эксперты указывают на редкие случаи выплат за причинение вреда жизни и здоровью, поэтому только из-за них тарифы нельзя повышать сразу на 20%.

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