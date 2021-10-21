Топ-10 машин, снимающихся в ужастиках чаще других

Какие автомобили чаще других снимаются в фильмах ужасов? Странный вопрос, но на него теперь есть ответ, который нашли в компании Bristol Street Motors.
Кому-то в этой компании пришлось пересмотреть более 50 фильмов ужасов, где есть автомобили, и составить список из 700 машин.
В лидерах списка оказался популярный в Америке пикап Ford F-150. Распространенность этой машины в США, где снимают немало ужастиков про глубинку, и стала причиной того, что автомобиль чаще других попадает в кадр. Пикап появлялся в 13 фильмах из 50-ти. Кстати, отмечена интересная закономерность: Форды, как правило, встречаются в фильмах с небольшим бюджетом.
В десятку наиболее популярных в фильмах ужасов автомобилей вошли:
- Ford F-Series
- Ford Crown Victoria
- Cadillac Fleetwood
- Chevrolet C/K
- Ford Custom
- Ford LTD Country Squire
- Volkswagen Beetle
- Ford Escort
- Ford Mustang
- Ford Transit
Как много Фордов! Они появлялись 113 раз в пересмотренных 50 фильмах. А значит, это самый зловещий автобренд всех времен. На втором месте — Chevrolet с 64 «ролями», а на третьем — Volkswagen. Рейтинг же брендов по степени ужасности выглядит так:
- Ford
- Chevrolet
- Volkswagen
- Dodge
- Fiat
- Pontiac
- Toyota
- Volvo
- Mercedes—Benz
- Honda
- Есть автомобили совсем неприметные даже для инспекторов ГИБДД — вот какие модели они практически никогда не останавливают для проверки.
- «За рулем» теперь можно читать в Instagram.
Фото: Ford, GoodFon