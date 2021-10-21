Топ-10 машин, снимающихся в ужастиках чаще других

Самым «ужасным» оказался пикап Ford F-Series — именно он чаще всего участвует в съемках фильмов ужасов.

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Какие автомобили чаще других снимаются в фильмах ужасов? Странный вопрос, но на него теперь есть ответ, который нашли в компании Bristol Street Motors.

Кому-то в этой компании пришлось пересмотреть более 50 фильмов ужасов, где есть автомобили, и составить список из 700 машин.

В лидерах списка оказался популярный в Америке пикап Ford F-150. Распространенность этой машины в США, где снимают немало ужастиков про глубинку, и стала причиной того, что автомобиль чаще других попадает в кадр. Пикап появлялся в 13 фильмах из 50-ти. Кстати, отмечена интересная закономерность: Форды, как правило, встречаются в фильмах с небольшим бюджетом.

В десятку наиболее популярных в фильмах ужасов автомобилей вошли:

Ford F-Series Ford Crown Victoria Cadillac Fleetwood Chevrolet C/K Ford Custom Ford LTD Country Squire Volkswagen Beetle Ford Escort Ford Mustang Ford Transit

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Как много Фордов! Они появлялись 113 раз в пересмотренных 50 фильмах. А значит, это самый зловещий автобренд всех времен. На втором месте — Chevrolet с 64 «ролями», а на третьем — Volkswagen. Рейтинг же брендов по степени ужасности выглядит так:

Ford Chevrolet Volkswagen Dodge Fiat Pontiac Toyota Volvo Mercedes — Benz Honda

Есть автомобили совсем неприметные даже для инспекторов ГИБДД — вот какие модели они практически никогда не останавливают для проверки.

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Фото: Ford, GoodFon