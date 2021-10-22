Данные водителей Москвы и области выставили на продажу

За базу объемом 50 млн строк хакеры хотят всего 800 долларов, или 56 тысяч рублей.

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В «Даркнете» на продажу выставлена база данных водителей, содержащая в себе информацию за период с 2006 по 2019 годы. Информация о 2020 годе идет отдельным файлом, но входит в стоимость. В этих базах указаны имена, даты рождения, номера телефонов, VIN-коды и номера, марки и модели автомобилей, годы постановки на учет. Если верить продавцу, то информацию ему передал кто-то из ГИБДД.

По словам последнего, в базе содержатся данные с 2006 по 2019 год, бонусом к покупке он предложил файл с данными по 2020 году.

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Проверив «пробные» данные базы, которые предоставил продавец, «Коммерсантъ» убедился, что они верные: люди, которым было решено позвонить, подтвердили, что все написанное о них в базе верно.

Стоимость базы кажется заниженной, так как обычно цена подобных баз составляет от 1 тысячи до 15 тысяч долларов (от 70 тысяч до 1 млн рублей).

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