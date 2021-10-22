Найден огромный завод по производству поддельного масла — журнал За рулем

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Найден огромный завод по производству поддельного масла

Оперативники изъяли более 1600 тонн готовой продукции — производство фальсификата было поставлено на широкую ногу.

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В Пушкинском городском округе Московской области сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли незаконную деятельность организации, которая занималась изготовлением и продажей поддельного моторного масла и автохимии под товарными знаками известных брендов. Ущерб компаниям-правообладателям, по предварительным оценкам, превышает 250 млн рублей.

Для производства злоумышленники использовали мощности местного завода, а фасовали, паковали и хранили фальсификат на складах и в офисах. А вот заказы на поставку товара в российские регионы принимались в колл-центре, который был обустроен в Саратове.

В ходе обыска на пушкинском заводе нашли производственную линию и лабораторию, где дельцы исследовали оригиналы масел и автохимии, сообщает сайт МВД Медиа. Изъято более 300 образцов и свыше 1600 тонн готовой продукции, а также пустая тара и рулоны этикеток.

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В городе Пушкино оперативники совместно с Росгвардией задержали пятерых подозреваемых, включая вероятного организатора. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас ведутся оперативно-розыскные и следственные действие по установлению всех участников, а также каналов сбыта фальшивого моторного масла.

Видео: Youtube / МВД Медиа

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