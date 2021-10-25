УАЗ показал редкий прогулочный автопоезд

На своей официальной страничке в Instagram Ульяновский автозавод опубликовал черно-белую фотографию тягача на базе УАЗ-452Д. Этот автомобиль тянул за собой один или два открытых вагончика с мягким тентовым верхом, закрывающим пассажиров от солнца и дождя. В самом тягаче тоже были оборудованы пассажирские места.
«Такие симпатичные автопоезда некогда курсировали в некоторых крупных парках СССP», — объяснили на заводе.
Этот состав в народе прозвали «Босоножкой», а всего было выпущено не более пары десятков таких автопоездов. Ни один состав не дожил до сегодняшнего дня, и даже фотографий этого автомобиля не так уж много. Производились автопоезда на базе УАЗ-452Д в 1972 году на Краснодарском механическом заводе нестандартного оборудования.
Интересная особенность: маленькие боковые окошки вагончиков были не просто декорацией. В них размещалась реклама, которая вечерами подсвечивалась.
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