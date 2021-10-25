В этом узком месте постоянно бьются автомобили

У этого «бутылочного горлышка» есть собственные сообщества, куда постоянно выкладываются видео аварий.

Материалы по теме Может ли электрокар ездить под водой — видеоответ

Этот пример никудышной организации дорожного движения находится в Великобритании. Участок ограничения ширины въезжающих автомобилей на Вудмир-Авеню имеет группу в Facebook, где кроме видео аварий публикуются также юмористические мемы.

Вудмир-авеню находится в Уотфорде (графство Хартфордшир) недалеко от Лондона. Проехать по ней могут только узкие автомобили, а чтобы перекрыть доступ слишком широким автомобилям, на въезде были установлены столбики, между которыми может проехать машина не шире 6 футов и 6 дюймов (198 см). При этом на Google Картах указано другое ограничение ширины — 210 см.

Материалы по теме Это изменит все! Штрафы ГИБДД привяжут к реальным зарплатам и пенсиям

Миновать столбики не могут не только такие большие автомобили, как, например, Land Rover Disovery Sport, но и такие, как VW Golf или Skoda Roomster. А один Volvo, наехав на бордюр, буквально насадился на столбик, и его пришлось приподнимать с помощью экскаватора.

В видео, снятых камерами домофона соседнего дома, показано 12 аварий, которые произошли всего за полтора месяца — в среднем, по две в неделю. Попадались в узкую ловушку и полицейские.

Фото, видео: Youtube