Дилеры коммерческой техники получат деньги на склады

Для продавцов грузовиков Урал начала действовать кредитная программа «Финансирование склада».

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РГС Банк и автомобильный завод «Урал» объявили о начале сотрудничества. Программа подразумевает кредитование текущих потребностей российских дилеров автопроизводителя, с которыми заключены дилерские соглашения и договоры поставки.

РГС Банк приобретает права требования у автопроизводителя к его официальным дилерам, а «Урал» предоставляет дилерам отсрочку платежа на поставляемые транспортные средства, чтобы к покупателям продукция бренда поступала без задержек.

По программе предусмотрено 100%-ное финансирование стоимости автомашин. Лимит финансирования устанавливается оперативно (за 2 недели), на основе потребностей конкретного дилера, и может быть увеличен по запросу дилера. Срок кредитования — до 8 месяцев. Процентная ставка устанавливается исходя из индикативной ставки MosPrime Rate и фиксированной маржи.

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Дилеры в этой ситуации должны выплачивать только ежемесячные проценты, оплата основного долга происходит в конце срока. Кредит можно погасить в любой момент, среди других плюсов — отсутствие обязательства страховать склад и предоставлять банковскую гарантию.

Таким образом, РГС Банк расширяет кредитование автомобильного сегмента, в том числе линейки средне- и крупнотоннажных автомобилей, активно поддерживая отечественного производителя. Сегодня партнеры РГС Банка, включая ГАЗ и КАМАЗ, продают до 50% коммерческой техники (в том числе тяжелых грузовиков) в Российской Федерации.

На маркетплейсе Bankauto.ru размещены объявления о продаже новых и подержанных машин и сопутствующих услуг от РГС Банка.

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